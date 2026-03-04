США потопили иранский корабль впервые со времен Второй мировой войны

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Тегеран при нынешних реалиях не в силах ответить на операцию Вашингтона и Тель-Авива, уверен Хегсет.

Фото: Reuters/U.S. Navy

Хегсет: США потопили иранский корабль впервые со времен Второй мировой войны

Впервые со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки уничтожили иранский корабль в международных водах. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

«Вчера в Индийском океане… американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который думал, что он в безопасности в международных водах», — сказал он.

По его словам, удар по кораблю нанесли торпедой. Он добавил, что это первый случай потопления корабля Штатами в международных водах со времен Второй мировой войны.

Хегсет также считает, что Тегеран при нынешних реалиях не в силах ответить на операцию Вашингтона и Тель-Авива.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская подводная лодка атаковала иранское военное судно IRIS Dena недалеко от берега Шри-Ланки. В результате нападения погибли 80 человек.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

