Американская подводная лодка потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки

Reuters: подводная лодка США потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки

Как минимум 78 человек пострадали из-за атаки подводной лодки на иранское военное судно IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным местных СМИ, ланкийская армия спасла от 32 до 35 человек. Всего на иранском судне находились около 180 моряков. Всех спасенных госпитализировали в больницу в городе Галле — им окажут медицинскую помощь в связи с тяжелыми ранениями. Об этом рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат.

Корабль из исламской республики подал сигнал бедствия ранним утром 4 марта. Судно затонуло в 40 километрах к югу от Шри-Ланки.

По данным источника Reuters, атаку совершила американская подлодка. При этом власти Шри-Ланки заявили, что причина инцидента неизвестна, а в районе, где IRIS Dena подал сигнал бедствия, не наблюдали никаких самолетов и других кораблей. Об этом написало издание The Hindustan Times.

IRIS Dena был одним из самых современных боевых кораблей иранского флота. Его ввели в строй в 2021 году, оснастив двигателями и вооружением местного производства.

Американские военные систематически атакуют иранские корабли на Ближнем Востоке. Ранее Вашингтон пообещал продолжать операцию до полного уничтожения иранского военно-морского флота.

