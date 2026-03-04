Американская подводная лодка потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки
В результате атаки пострадали как минимум 78 человек.
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy
Reuters: подводная лодка США потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки
Как минимум 78 человек пострадали из-за атаки подводной лодки на иранское военное судно IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным местных СМИ, ланкийская армия спасла от 32 до 35 человек. Всего на иранском судне находились около 180 моряков. Всех спасенных госпитализировали в больницу в городе Галле — им окажут медицинскую помощь в связи с тяжелыми ранениями. Об этом рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат.
Корабль из исламской республики подал сигнал бедствия ранним утром 4 марта. Судно затонуло в 40 километрах к югу от Шри-Ланки.
По данным источника Reuters, атаку совершила американская подлодка. При этом власти Шри-Ланки заявили, что причина инцидента неизвестна, а в районе, где IRIS Dena подал сигнал бедствия, не наблюдали никаких самолетов и других кораблей. Об этом написало издание The Hindustan Times.
IRIS Dena был одним из самых современных боевых кораблей иранского флота. Его ввели в строй в 2021 году, оснастив двигателями и вооружением местного производства.
Американские военные систематически атакуют иранские корабли на Ближнем Востоке. Ранее Вашингтон пообещал продолжать операцию до полного уничтожения иранского военно-морского флота.
