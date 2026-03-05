Аэропорт Дубая призвал пассажиров не приезжать без подтвержденного рейса
Туристам рекомендуют следить за уведомлениями от авиакомпаний.
Фото: www.globallookpress.com/Gian Mattia D'Alberto
Аэропорт Дубая советует пассажирам не приезжать без подтвержденного рейса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Международный аэропорт Дубая (DXB) напомнил пассажирам о необходимости проверять статус рейса и наличие билета перед поездкой. Большинство рейсов все еще приостановлены.
«Пассажиры без подтвержденного рейса могут не получить доступ в терминалы», — предупредили в аэропорту.
Пассажирам рекомендуют следить за уведомлениями от авиакомпаний и приезжать в аэропорт только после подтверждения вылета.
