Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане
Есть пострадавшие.
Как минимум два беспилотника упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.
«Запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», — говорится в сообщении.
Пострадали два мирных жителя, сообщает МИД Азербайджана. Известно, что один дрон упал на здание аэропорта и повредил его корпус, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад.
Город Нахичевань находится в недалеко от границ с Турцией, Ираном и Арменией. МИД Азербайджана вызвал иранского посла, осудил атаки и потребовал от Ирана «в кратчайшие сроки прояснить» случившееся, а также заявил, что страна может предпринять ответные соответствующие меры. Это первая атака Ирана на территорию Азербайджана.
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
