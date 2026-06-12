«Следует воздерживаться»: Арагчи сделал заявление о меморандуме Ирана и США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи: США и Иран совсем скоро могут подписать меморандум

Иран и США сейчас близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на своей странице в социальных сетях.

«Подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании ближе, чем когда-либо. До его окончательного принятия СМИ следует воздерживаться от спекуляций относительно его содержания», — написал он в личном блоге.

Тем не менее, в прессе уже обсуждают возможные условия сделки. Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума, переговоры между Ираном и США не начнутся до тех пор, пока американская сторона не выполнит ряд условий.

«Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана пообещал, что как только документ будет принят, все подробности соглашения представят общественности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения с Ираном. Однако вместо него на подписание документов будет отправлен вице-президент США Джей Ди Вэнсом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС