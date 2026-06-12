«Застали врасплох»: Заявления Трампа о сделке с Ираном застали Нетаньяху понервничать

Заявления Трампа о сделке с Ираном застали врасплох Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не знал заранее о заявлении президента США Дональда Трамп относительно мирного соглашения с Ираном, чем был «застигнут врасплох». Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Нетаньяху не получил предварительного уведомления и был застигнут врасплох, когда Трамп опубликовал свое первоначальное заявление о сделке (с Ираном. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении портала.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский лидер объявил о достижении предварительных договоренностей с Ираном, которые одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая Израиль и страны Персидского залива.

По его словам, документы находятся на завершающей стадии подготовки. Ожидается, что мировое соглашение будет подписано в ближайшие дни на территории Европы. На подписании со стороны США будет вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом Трамп отмечал, что американские силы продолжат морскую блокаду республики вплоть до официального заключения сделки. Он также подчеркнул, что отменил запланированные удары по иранской территории благодаря успеху в переговорах.

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