ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Это стало очередным обострением между странами, несмотря на заявления Вашингтона и Тегерана о прогрессе в мирных переговорах.

ВС США сбили несколько иранских БПЛА на подлете к Ормузу

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Ормузский пролив

Вооруженные силы США сбили несколько иранских беспилотников, летевших в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что уничтоженные дроны представляли угрозу для коммерческого авиасообщения. Других подробностей не приводится.

Это стало очередным обострением военных отношений, несмотря на заявления Вашингтона и Тегерана о прогрессе в мирных переговорах.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и выразил уверенность в скором завершении конфликта. Он отметил, что предстоящее мирное соглашение одобрено широким кругом стран региона, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и другие.

Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о победе над США. По его словам, в ближайшее время будет объявлено об окончании войны на всех фронтах, включая территорию Ливана.

Как отметил Аракчи, Соединенные Штаты обязуются прекратить блокаду Ормузского пролива и возобновить судоходство. Известно, что меморандум об урегулировании конфликта включает 14 пунктов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
12 июн
«Следует воздерживаться»: Арагчи сделал заявление о меморандуме Ирана и США
12 июн
«Они не имели значения!» — Трамп назвал помощь Европы в войне с Ираном ненужной
12 июн
Проект меморандума об урегулировании конфликта Ирана и США состоит из 14 пунктов
12 июн
«Застали врасплох»: Заявления Трампа о сделке с Ираном застали Нетаньяху понервничать
12 июн
Трамп: США договорились с Ираном о завершении конфликта
11 июн
Трамп анонсировал мощные удары по Ирану в ночь на 12 июня
11 июн
США снова принуждают Иран к мирной сделке силой и угрозами
10 июн
«Полное поражение»: Трамп заявил, что США уничтожили армию Ирана
10 июн
«В ответ на враждебные действия»: Иран ударил по флоту США в Бахрейне
10 июн
В МИД Ирана заявили о намерении ответить на атаку США
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:07
По факту избиения девушки-фельдшера в Пятигорске возбуждено уголовное дело
4:56
Власти Москвы рассказали, когда и почему в городе исчезнет американский клен
4:21
ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу
3:54
«Ошибка — переоценивать свои силы»: почему нельзя пытаться переиграть мошенника
3:32
«Рыба гниет с головы»: экс-жена Товстика обвинила его в экономии на общих детях
2:49
Многодетная мама в 44 года: певица Карина Кокс родила третьего ребенка

Сейчас читают

Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Наследство бездетной Людмилы Чурсиной: кому достанется имущество знаменитой актрисы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео