«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 842 0

Девушка хотела не просто обнять певицу, а исполнить с ней песню.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве

Поклонница певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) чуть не испортила ей новое шоу в Москве. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru после премьеры концертной программы AURA.

Прямо во время выступления на сцену к артистке выбежала фанатка. Девушка решила не просто обнять своего кумира, а спеть вместе с ней партию сопрано. Ани Лорак призналась, что сначала испугалась, ведь поведение поклонницы могло быть непредсказуемым и испортить сложную постановку.

«Это был сюрприз. Я не понимала, как она себя будет вести. Но она очень хорошая девочка, спела, помогла», — поделилась эмоциями артистка.

Новое шоу звезды разделено на пять блоков — от темы предательства до обретения внутренней силы. В зависимости от смысловой темы сцена постоянно трансформировалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак готова помериться силами с главными звездами мировой эстрады. Ведь, как утверждает певица, ее новая концертная программа ничем не уступает западным проектам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы
18:33
«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
18:15
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека
18:02
Трамп заявил об уничтожении 42 иранских кораблей
17:42
«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
17:33
Сийярто высмеял Зеленского, вспомнив номер с «игрой на пианино» гениталиями

Сейчас читают

«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить