Мальчику, отказавшему в цветочном, прислали две коробки роз в качестве извинений

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 50 0

Сотрудники магазина объяснили, что не стали продавать букет ребенку из-за его юного возраста.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Пятилетнему Елисею не продали букет к 8 Марта для мамы, сославшись на его возраст. В социальных сетях героя этой истории начали массово поддерживать, а мальчик поделился с корреспондентом 5-tv.ru всеми подробностями случившегося.

Все началось по дороге от врача. Елисей попросил маму зайти в цветочный магазин, но настоял, чтобы она подождала на улице с закрытыми глазами, пока он сам выберет подарок. Деньги на сюрприз мальчик заранее взял у папы.

«Я просил цветы, а мне не дали, потому что я слишком мал», — поделился Елисей.

Мальчик вышел из магазина в слезах. Чтобы мечта сына сбылась, маме Елизавете пришлось зайти вместе с ним. Она стояла рядом с закрытыми глазами, пока он выбирал подарок. В итоге Елисей купил для мамы три розовые розы. По словам мамы, это стал самый ценный букет в ее жизни.

«Розы очень понравились, это самый красивый букет в моей жизни, тем более с такими горькими слезами моего ребенка», — рассказала Елизавета Богомолова.

Позже продавцы объяснили, что побоялись обслуживать ребенка без сопровождения взрослых, опасаясь возможных претензий от родителей.

Когда история стала популярной в интернете, представители цветочного магазина решили загладить вину перед юным клиентом. Прямо домой к Елисею они привезли две коробки роз, и мальчик, уже без лишних слез, смог поздравить маму.

«Спасибо этому мужчине, который заботится о своей маме», — сказал представитель магазина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы специальной военной операции (СВО) поддержали Елисея. Они отметили, что в этой ситуации мальчик не упал духом и все равно сделал подарок маме. Военнослужащие выразили благодарность родителям Елисея за хорошее воспитание сына.

