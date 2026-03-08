Мальчику, отказавшему в цветочном, прислали две коробки роз в качестве извинений
Сотрудники магазина объяснили, что не стали продавать букет ребенку из-за его юного возраста.
Пятилетнему Елисею не продали букет к 8 Марта для мамы, сославшись на его возраст. В социальных сетях героя этой истории начали массово поддерживать, а мальчик поделился с корреспондентом 5-tv.ru всеми подробностями случившегося.
Все началось по дороге от врача. Елисей попросил маму зайти в цветочный магазин, но настоял, чтобы она подождала на улице с закрытыми глазами, пока он сам выберет подарок. Деньги на сюрприз мальчик заранее взял у папы.
«Я просил цветы, а мне не дали, потому что я слишком мал», — поделился Елисей.
Мальчик вышел из магазина в слезах. Чтобы мечта сына сбылась, маме Елизавете пришлось зайти вместе с ним. Она стояла рядом с закрытыми глазами, пока он выбирал подарок. В итоге Елисей купил для мамы три розовые розы. По словам мамы, это стал самый ценный букет в ее жизни.
«Розы очень понравились, это самый красивый букет в моей жизни, тем более с такими горькими слезами моего ребенка», — рассказала Елизавета Богомолова.
Позже продавцы объяснили, что побоялись обслуживать ребенка без сопровождения взрослых, опасаясь возможных претензий от родителей.
Когда история стала популярной в интернете, представители цветочного магазина решили загладить вину перед юным клиентом. Прямо домой к Елисею они привезли две коробки роз, и мальчик, уже без лишних слез, смог поздравить маму.
«Спасибо этому мужчине, который заботится о своей маме», — сказал представитель магазина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы специальной военной операции (СВО) поддержали Елисея. Они отметили, что в этой ситуации мальчик не упал духом и все равно сделал подарок маме. Военнослужащие выразили благодарность родителям Елисея за хорошее воспитание сына.
