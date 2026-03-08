«Цветы не дают»: флорист довел до слез мальчика, который хотел порадовать маму

Ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Продавец сослался на правила магазина, запрещающие обслуживать несовершеннолетних.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Instagram*/ lizablond; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мальчику отказались продавать букет для мамы в Нижнем Новгороде
Продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.
«Цветы не дают… говорят, я слишком маленький», — жаловался мальчик сквозь искренние рыдания.
Несмотря на это он не сдался и попросил родительницу зайти в магазин вместе с ним, закрыв глаза. Та последовала его просьбе, чтобы букет остался сюрпризом.
Продавец объяснился перед женщиной за то, что отказался продавать букет мальчику. По словам флориста, у магазина есть внутренние правила, запрещающие продавать цветы несовершеннолетним во избежание возможных претензий со стороны их родителей.
У истории счастливый конец – дома мальчик распаковал букет и преподнес его маме. Та искренне обрадовалась цветочной композиции, поцеловав гордого и счастливого сына.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как отмечать 8 Марта в Москве.
Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 8 мар
- Лучший друг цветов: что добавить в воду, чтобы букет в вазе не завял через день
- 8 мар
- На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
- 8 мар
- Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России
- 8 мар
- «Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта
- 8 мар
- Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
- 7 мар
- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать
- 7 мар
- В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
- 6 мар
- Золотов отметил самоотверженность и мастерство сотрудниц Росгвардии
- 6 мар
- Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
- 6 мар
- Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
69%
Нашли ошибку?