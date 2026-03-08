«Цветы не дают»: флорист довел до слез мальчика, который хотел порадовать маму

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Продавец сослался на правила магазина, запрещающие обслуживать несовершеннолетних.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Instagram*/ lizablond; 5-tv.ru

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Мальчику отказались продавать букет для мамы в Нижнем Новгороде

Продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.

«Цветы не дают… говорят, я слишком маленький», — жаловался мальчик сквозь искренние рыдания.

Несмотря на это он не сдался и попросил родительницу зайти в магазин вместе с ним, закрыв глаза. Та последовала его просьбе, чтобы букет остался сюрпризом.

Продавец объяснился перед женщиной за то, что отказался продавать букет мальчику. По словам флориста, у магазина есть внутренние правила, запрещающие продавать цветы несовершеннолетним во избежание возможных претензий со стороны их родителей.

У истории счастливый конец – дома мальчик распаковал букет и преподнес его маме. Та искренне обрадовалась цветочной композиции, поцеловав гордого и счастливого сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отмечать 8 Марта в Москве.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

