«Цветы не дают»: флорист довел до слез мальчика, который хотел порадовать маму

Мальчику отказались продавать букет для мамы в Нижнем Новгороде

Продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.

«Цветы не дают… говорят, я слишком маленький», — жаловался мальчик сквозь искренние рыдания.

Несмотря на это он не сдался и попросил родительницу зайти в магазин вместе с ним, закрыв глаза. Та последовала его просьбе, чтобы букет остался сюрпризом.

Продавец объяснился перед женщиной за то, что отказался продавать букет мальчику. По словам флориста, у магазина есть внутренние правила, запрещающие продавать цветы несовершеннолетним во избежание возможных претензий со стороны их родителей.

У истории счастливый конец – дома мальчик распаковал букет и преподнес его маме. Та искренне обрадовалась цветочной композиции, поцеловав гордого и счастливого сына.

