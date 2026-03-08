«Вернутся живыми»: SHAMAN поздравил женщин из семей военнослужащих
Особое внимание артист уделил тем, кто потерял своих мужей, отцов и сыновей во время исполнения служебного долга.
Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
SHAMAN поздравил женщин из семей военнослужащих
Женщин из семей военнослужащих с Международным женским днем поздравил заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в беседе с 5-tv.ru на сольном концерте в Барвихе.
«Я от всего сердца поздравляю семьи, родственников всех тех, кто сейчас там за ленточкой отстаивает честь, достоинство нашей необъятной Родины. Пожелаю вам мужества, терпения. Они обязательно вернутся живыми, здоровыми и с победой», — подчеркнул артист.
Особые слова поддержки в этот весенний праздник SHAMAN передал тем, чьи мужья, сыновья и отцы погибли, выполняя свой долг перед Родиной. В их честь на концерте прозвучали строки из новой композиции «За тех», который зрители слушали стоя.
© РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Как сообщал ранее 5-tv.ru, новая песня SHAMAN, в которой он увековечил память о воинах-героях, в том числе тех, кто погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), вышла в День защитника Отечества.
Текст песни «За тех» пронизан темой благодарности и единства. В куплетах артист поет о живых сердцах павших бойцов и журналистов, о боли и свете, которые они оставили после себя. Также SHAMAN представил клип, в котором нашло отражение первое исполнение песни перед бессмертными ликами погибших героев — артист выступал в импровизированном зале, где на стульях перед ним были выставлены портреты военных, отдавших жизнь за страну, а также погибших военкоров.
