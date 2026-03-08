«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 17 0

Самое главное, по словам бойца, — это любовь к своей маме.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Джефф Монсон поддержал мальчика, которому не продали цветы для мамы на 8 Марта

Любовь к маме — это самое главное в жизни. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон поддержал мальчика Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали букет для мамы на 8 Марта из-за юного возраста.

«Я поддерживаю тебя на все 100%. Здорово, что ты стараешься покупать цветы для своей мамы. Вся Россия тебя поддерживает. У тебя есть любовь к своей маме — и это самое главное», — сказал спортсмен.

Он также выразил особые слова благодарности всем женщинам России, подчеркнув, что они являются самыми красивыми и искренними в мире.

Ранее стало известно, что продавец цветов в Нижнем Новгороде отказался продавать букет несовершеннолетнему. Несмотря на это, Елисей не сдался и попросил маму зайти в магазин вместе с ним, закрыв глаза.

Продавец объяснился перед женщиной за то, что отказался продавать букет мальчику. По словам флориста, у магазина есть внутренние правила, запрещающие продавать цветы несовершеннолетним.

Ранее Елисея поддержали бойцы специальной военной операции (СВО). Они отметили, что в этой ситуации мальчик не упал духом и все равно сделал подарок маме. Военнослужащие выразили благодарность родителям Елисея за хорошее воспитание сына.

