Стихи и гвоздики: Пьеха признался, чем удивлял знаменитых родственниц на 8 Марта

В детстве певец Стас Пьеха сочинял стихи для бабушки и мамы к 8 Марта

В детстве певец Стас Пьеха дарил женщинам в своей семье на 8 Марта стихи собственного сочинения и скромные гвоздики. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru после своего сольного концерта.

По словам Стаса, его бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха, и мама, заслуженная артистка России Илона Броневицкая, в Международный женский день всегда были буквально завалены цветами.

«На 8 Марта у Эдиты было 500 букетов в Октябрьском зале, а у мамы — 150 букетов», — поделился певец.

Тем временем юный Стас не старался конкурировать с поклонниками своих знаменитых родственниц. Он просто ждал их дома с гвоздиками и стихами. Артист надеется, что эти подарки были для них гораздо ценнее, чем огромные охапки цветов, подаренные зрителями на концертах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.