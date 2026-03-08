Стихи и гвоздики: Пьеха признался, чем удивлял знаменитых родственниц на 8 Марта
Артист никогда не соревновался в подарках с поклонниками бабушки и мамы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В детстве певец Стас Пьеха сочинял стихи для бабушки и мамы к 8 Марта
В детстве певец Стас Пьеха дарил женщинам в своей семье на 8 Марта стихи собственного сочинения и скромные гвоздики. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru после своего сольного концерта.
По словам Стаса, его бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха, и мама, заслуженная артистка России Илона Броневицкая, в Международный женский день всегда были буквально завалены цветами.
«На 8 Марта у Эдиты было 500 букетов в Октябрьском зале, а у мамы — 150 букетов», — поделился певец.
Тем временем юный Стас не старался конкурировать с поклонниками своих знаменитых родственниц. Он просто ждал их дома с гвоздиками и стихами. Артист надеется, что эти подарки были для них гораздо ценнее, чем огромные охапки цветов, подаренные зрителями на концертах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- Мальчику, отказавшему в цветочном, прислали две коробки роз в качестве извинений
- 8 мар
- «Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
- 8 мар
- Бойцы СВО поддержали мальчика, которому не продали букет для мамы на 8 Марта
- 8 мар
- «Вернутся живыми»: SHAMAN поздравил женщин из семей военнослужащих
- 8 мар
- «Лучшие создания вселенной»: Гуров поздравил женщин с 8 Марта
- 8 мар
- Лучший друг цветов: что добавить в воду, чтобы букет в вазе не завял через день
- 8 мар
- «Цветы не дают»: флорист довел до слез мальчика, который хотел порадовать маму
- 8 мар
- На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
- 8 мар
- Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России
- 8 мар
- «Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта
Читайте также
69%
Нашли ошибку?