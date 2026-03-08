Лучший друг цветов: что добавить в воду, чтобы букет в вазе не завял через день

В Международный женский день подоконники и столы в доме у каждой женщины заполнены вазами с цветами.

Почему подаренный букет на 8 Марта завял на следующий же день? Как правильно ухаживать за цветами? Какая температура нужна им? Почему хлорка продлит жизнь букету?

Ответы на эти и другие вопросы узнал 5-tv.ru в преддверии 8 Марта у флориста и предпринимателя Марины Соколовой, которая за многолетний опыт собрала коллекцию проверенных советов по уходу за цветами. Ее советы помогут не только выбрать свежие цветы на 8 Марта, но и продлить им жизнь.

Вода, удобрение, холод: как правильно ухаживать за букетом цветов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Итак, букет выбран и подарен. Что дальше? Многие женщины совершают ошибку, оставляя цветы в упаковке и забывая про них до вечера.

«Когда женщине подарили букет, нужно налить прохладную воду в вазу, обязательно подрезать цветы, сделать свежий срез и поставить в вазу», — инструктирует флорист.

Важный момент: упаковку снимать или нет? Здесь все зависит от ее функции. Если это простая транспортировочная пленка — ее, конечно, нужно убрать. Но если упаковка декоративная, часть композиции, лучше ее оставить.

«Если упаковка декоративная, красивая, она придает объем, держит форму букета, я бы рекомендовала ее не снимать. Во-первых, это часть подарка, труд флориста. Плюс в букете свой микроклимат, за счет упаковки он сохраняется дольше», — поясняет она.

Вода для цветов подходит самая обычная — прохладная из-под крана. Никакой кипяченой или бутилированной не нужно. Главные правила флорист формулирует жестко и лаконично: «Самое главное правило хорошего хранения цветка — это свежий срез и прохладная вода. Все».

В какой температуре нужно хранить букет цветов, чтобы он дольше оставался свежим

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Распространенный миф: если поставить цветы на мороз, они дольше сохранятся — это опасное заблуждение.

«На морозе цветы гибнут. Минусовая температура противопоказана категорически. Комфортная температура для цветов — пять-шесть градусов, как в холодильнике. Цветы не любят жару, не любят сквозняки. От батареи нужно держать их подальше», — отмечает Соколова.

И еще один важный факт: цветы не переносят соседства с фруктами, особенно с яблоками.

«Яблоки выделяют этанол — газ, который ускоряет созревание и старение клеток. Держите букет подальше от фруктов, иначе он просто быстрее завянет», — дает совет по уходу специалист.

Хлорка, кризал и народные методы: что поможет в уходе за букетом цветов

Фото: Getty Images / monkeybusinessimages

Вопрос о добавках в воду вызывает споры. Одни сыплют сахар, другие льют водку, третьи покупают специальные порошки. Что говорит профессионал?

«В идеале менять воду лучше каждый день для большей сохранности цветов. Рекомендуем мыть вазу с раствором хлорки — доместосом, белизной. А также можно добавлять несколько капель того же доместоса в воду. Таким образом убиваются бактерии, они не размножаются в воде, и цветы не гниют и дольше стоят», — указывает эксперт.

Что касается специальных средств вроде кризала, то здесь есть нюанс: «Если мы ставим букет на раствор с кризалом, то при каждой замене воды должны будем также добавлять кризал. Цветок привязан к этому раствору».

Про сахар, аспирин и прочие народные средства флорист умалчивает, но логика простая: чистая вода и хлорка для дезинфекции работают надежнее всего.

Реанимация букета: как уходом спасти увядшие цветы

Фото: 5-tv.ru

Даже самый красивый букет, к сожалению, не вечен. Но что делать, если подаренные цветы начали увядать уже на следующий день?

Ситуация знакомая многим: несешь домой роскошную композицию в честь 8 Марта, ставишь в вазу, любуешься, а утром с ужасом замечаешь, что бутоны склонились, а лепестки потеряли упругость.

Не спешите расстраиваться и тем более выбрасывать букет. В некоторых ситуациях цветам можно устроить настоящую реанимацию и продлить их жизнь еще на несколько дней.

Однако флористы честно предупреждают, что не каждый букет можно спасти. Есть состояние, которое специалисты называют «пациент скорее мертв, чем жив».

Если цветы уже начали гнить, стебли стали склизкими, а от воды исходит неприятный запах — спасать уже некого. В этом случае лучшее, что можно сделать, — попрощаться и отправить букет в утиль, чтобы он не портил настроение и не становился рассадником бактерий.

Но если цветы просто приуныли, потеряли тургор (упругость), но при этом не имеют признаков гниения, у них есть шанс. Флорист объясняет пошаговый алгоритм действий для тех, кто хочет побороться за свежесть букета.

Шаг первый — разобрать и оценить

Первое, что нужно сделать, — это разобрать букет. Даже если он был подарен в красивой композиции, для реанимации придется нарушить замысел флориста. Аккуратно извлеките все цветы из упаковки и разложите их перед собой. Задача — провести ревизию и честно оценить состояние каждого экземпляра.

Одни цветы могут быть еще вполне бодрыми, другие — уже безнадежными. Те, что совсем плохи — со сморщенными бутонами, почерневшими краями лепестков или размягченным стеблем, — лучше сразу отложить в сторону. Оставьте только тех «пациентов», у кого еще есть потенциал к восстановлению.

Шаг второй — освежить срез

Следующий этап — обязательная обрезка стеблей. Нужно сделать новый, свежий срез, желательно острым ножом или секатором. Срез должен быть косым — это увеличит площадь поверхности, через которую цветок сможет впитывать воду. Ножницы лучше не использовать, потому что они сдавливают стебель и повреждают сосуды, по которым поднимается влага.

Флористы подчеркивают: свежий срез — это базовое правило, которое работает всегда, независимо от того, проводите вы реанимацию или просто меняете воду.

Шаг третий — глубокая ванна

Самый действенный метод экстренной помощи — это полное погружение цветов в воду — целиком, вместе с бутонами и листьями.

«Замочить в воду прямо полностью с головой, подождать несколько часов и посмотреть», — рекомендует флорист.

Для этой процедуры лучше использовать ванну или большой таз, наполненный прохладной водой. Важно, чтобы вода была именно прохладной, не ледяной и не горячей.

Цветы должны полностью уйти под воду — это позволяет им восстановить тургор за счет осмоса (явление, при котором вода перемещается из профицитных областей в дефицитные). Вода давит на клетки, и они снова наполняются влагой.

Шаг четвертый — терпение и наблюдение

Время замачивания зависит от состояния цветов. Обычно достаточно нескольких часов. Некоторые флористы оставляют цветы в воде на ночь. Но важно не передержать — бутоны не должны начать портиться от длительного контакта с водой.

Периодически проверяйте состояние своих «пациентов». Как только вы увидите, что лепестки расправились, стебли стали упругими, а бутоны подняли головки, можно доставать цветы из воды.

Шаг пятый — финальная подготовка

После ванны цветы нужно аккуратно отряхнуть от лишней влаги. Дать им немного обсохнуть в естественном положении, а затем снова подрезать стебли — буквально на сантиметр, чтобы открыть свежие срезы.

Правда, даже если реанимация удалась, долго стоять спасенные цветы не будут. Эта процедура — скорее экстренная помощь, позволяющая выиграть еще пару-тройку дней. Рассчитывать на то, что после глубокого замачивания цветы простоят еще неделю, не стоит.

«Долго все равно стоять не будет», — честно признает эксперт.

Но лучше подарить букету еще несколько дней жизни, чем отправить его в мусорку сразу после того, как он приуныл.

Чтобы не доводить цветы до состояния, требующего экстренных мер, флористы советуют соблюдать простые правила с самого первого дня. Своевременная смена воды, мытье вазы с хлорсодержащими средствами, правильное место без сквозняков и батарей — все это поможет букету радовать вас дольше и не потребует реанимационных процедур.

Розы — это банальные цветы на 8 Марта?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многие считают, что розы — это скучная классика, а тюльпаны — выбор для «своих», для души. Флорист с этим категорически не согласна.

«Розы — это классика, вечная классика. Роза — это тот цветок, который можно подарить по любому поводу и любому человеку, как мужчине, так и женщине. Поэтому нет, не согласна с этим мнением», — объясняет эксперт.

Что касается тюльпанов, то здесь все упирается в сезонность.

«Тюльпаны — это сезонный цветок, и в первую очередь он прекрасен весной. Поэтому на 8 Марта, конечно же, это самый главный цветок. Подарить его можно и начальнику, и маме, и сестре, и подруге», — рассказывает специалист.

Так что никакого противостояния: и розы, и тюльпаны имеют право на жизнь. Вопрос лишь в том, кому и по какому поводу вы их дарите.

Ошибки мужчин при выборе букета цветов на 8 Марта

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Флористы каждый день наблюдают сцены, достойные пера комедиографов. Мужчина уверенно тычет пальцем в раскрашенные ярко-синей краской розы с блестками, пытаясь выбрать достояние для своей возлюбленной, а женщины за его спиной мысленно закатывают глаза.

«Самая главная ошибка, на мой взгляд, это то, что мужчина, выбирая букет, не ориентируется на вкус того, кому он его дарит. Мамы, своей девушки, жены. Очень часто мужчины выбирают на свой вкус. У нас есть клиентки, которые недовольны выбором своих мужей, они приходят и говорят об этом и просят: „Пожалуйста, подскажите моему мужу в следующий раз, что я люблю вот эти цветы. Пусть он больше не дарит мне, например, розы. Я хочу другие цветы“. Вот это самая главная ошибка», — раскрывает секрет флорист.

Вывод прост: прежде чем покупать, вспомните, что любит конкретно та, для кого предназначается презент. Если не знаете — аккуратно выясните заранее. Или хотя бы спросите у флориста совета, озвучив, кому предназначается букет. Так мужчина сможет выбрать тот, который без сомнений растопит сердце девушки.

«Если клиент озвучивает, кому он дарит, конечно же, нужно знать возраст получателя, мужчина или женщина, какой случай, по какому поводу дарятся цветы. В этом случае мы подсказываем, помогаем выбрать», — объясняет знаток.

Какой букет выбрать мужчине на 8 Марта, чтобы он был безопасен для животных

Трогательный момент: мужчина дарит цветы девушке, а дома ее ждет любопытный кот, готовый попробовать все на зуб. Флористы предупреждают: некоторые цветы смертельно опасны для домашних питомцев.

«Если в доме есть домашний питомец, кошка особенно, мы рекомендуем выбирать букет тщательно, потому что есть ряд цветов, которые ядовиты для кошек. В первую очередь это лилии, также тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Список достаточно длинный», — говорит специалист.

Выход: либо отказаться от опасных цветов, либо найти в доме место, куда животное точно не доберется.

Как выбрать свежий букет в цветочном магазине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Даже самый красивый букет потеряет половину своего очарования, если завянет на следующий день. Как отличить свежий цветок от того, который стоит на витрине уже неделю?

«В первую очередь, покупатель, подходя к витрине, видит бутон. Это то, что бросается в глаза сразу. Очень важно, чтобы бутон не имел дефектов. Края бутона должны быть ровные, без изъянов, сухих коричневых затертостей. Потрогать бутон на витрине не получится, но в идеале он должен быть плотным. Лепестки не должны распадаться», — описывает знаток.

Далее внимание переключается на листья.

«Листья должны быть зеленые, без темных пятен, без признаков плесени», — отмечает она.

Вялая, поникшая листва — верный признак того, что цветок уже не первой свежести, поэтому выбирать его не стоит.

Отдельный разговор — тюльпаны. У свежего тюльпана бутон должен быть закрыт, листва — хрустящей, а стебель — смотреть вверх, не клониться вяло.

Как правильно выбрать букет цветов определенному человеку

Фото: Getty Images / David Jakle

Количество цветов, их оттенки и стиль букета зависят от того, кому мужчина их дарит. К маме, жене, коллеге или молодой девушке нужен разный подход.

Какие цвет мужчине выбрать для начальницы

Выбирая букет для руководителя, важно помнить о субординации. Здесь неуместны излишне романтичные, «девичьи» оттенки и чересчур пышные формы. Как отмечает флорист, в случае с начальницей нужен более строгий, деловой стиль. Это подчеркнет ваше уважение и профессионализм.

Мужчине стоит отдать предпочтение благородным и сдержанным цветам. Идеальным выбором станут элегантные хризантемы, строгие герберы или классические розы, но в спокойной цветовой гамме — белые, бордовые, темно-розовые. Важен не столько объем, сколько форма и презентабельность. Композиция должна выглядеть дорого и статусно, но без излишней интимности.

Хорошим решением могут стать цветы в корзине — это смотрится официально и не требует поиска вазы. Такой букет скажет о вашем хорошем тоне и понимании делового этикета.

Какие цвет мужчине выбрать для мамы

Букет для мамы — это выражение любви и признательности. Здесь нет жестких правил, кроме одного: ориентироваться на ее вкус. Ваша мама достойна самого лучшего, и главное — показать, что вы знаете, что ей нравится. Как советует флорист, для мамы можно выбрать что-то более спокойное и благородное, но, зная ее характер, можно подарить и яркие, насыщенные красные розы, которые подчеркнут ее страстную натуру.

Прислушайтесь к своим воспоминаниям: какие цветы она всегда любила? Может быть, это нежные пионы, скромные ромашки или роскошные лилии.

Если вы хотите сделать сюрприз, выбирайте букет, который будет олицетворять вашу заботу — пышный, красивый, в ее любимых тонах. Это может быть корзина с садовыми цветами, которые будут напоминать о даче, или изысканная композиция в пастельных тонах, подчеркивающая ее женственность и мудрость. Главное — вложить в выбор душу.

Какие цвет мужчине выбрать для жены

Выбор букета для жены — это самый ответственный момент. Это не просто подарок, а способ сказать «я тебя люблю» и «я тебя знаю». Флорист подчеркивает, что здесь, как нигде, важно предварительно поинтересоваться предпочтениями. Если ваша супруга обожает полевые цветы, огромный букет роскошных роз может ее даже расстроить.

Вспомните, какие цветы были на вашей свадьбе? Что она выбирает, когда заходит в цветочный магазин? Для жены уместны любые оттенки, отражающие ее характер: нежные и пастельные для романтичной натуры, яркие и контрастные для страстной и уверенной в себе женщины. Объем букета должен говорить о силе ваших чувств. Не бойтесь быть щедрым, но главное — чтобы композиция была составлена со вкусом и отражала ее уникальность.

Это может быть элегантный сноп тюльпанов или сложная авторская композиция из экзотических цветов — главное, чтобы в ней чувствовалась ваша любовь.

Какие цвет мужчине выбрать для девушки

Когда вы дарите цветы молодой девушке, вы в первую очередь говорите о своих чувствах и создаете романтичное настроение. Флористы рекомендуют в этом случае выбирать нежные, воздушные композиции. Здесь царят пастельные тона, легкие текстуры и романтичные бутоны.

Идеально подойдут пионовидные розы, нежные тюльпаны, ранункулюсы или весенняя сирень. Цветовая гамма должна быть мягкой: розовый, персиковый, кремовый, белый. Такой букет подчеркнет юность, свежесть и красоту девушки.

Он не должен быть слишком строгим или тяжелым. Наоборот, приветствуется некоторая небрежность в стиле, обилие зелени и воздуха. Главное, чтобы композиция вызывала улыбку и ассоциировалась с весной и зарождающимся чувством.

Универсальная формула, как мужчине выбрать букет цветов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если вы в полной растерянности и понятия не имеете, что предпочитает женщина в качестве цветочной композиции на 8 Марта, флорист дает беспроигрышный вариант.

«Если вы не знаете, какой букет подарить, мы рекомендуем всегда классические сочетания. Это белые, розовые, может быть, сочетание белого с розовым. Яркие оттенки не все любят, кого-то это может раздражать», — говорит эксперт.

Это беспроигрышный вариант, когда нет точной информации о вкусах. Бело-розовая гамма ассоциируется с чистотой, нежностью и радостью, она уместна практически в любой ситуации и для любой женщины — будь то начальница, мама, жена или коллега. Это база, которая никогда не подведет.

Но, конечно, настоящий мастер-класс — это проявить внимание и узнать, что любит конкретно ваша женщина.

Объем букета зависит только от бюджета и повода. Никаких магических правил про «нечетное количество» для живых цветов давно не существует.

Никакой экзотики, никаких ядовито-синих роз, никаких блесток на лепестках. Кстати, о блестках.

«Цветы не только блестками украшают, их еще и красят. Честно говоря, я против этого. Мы этим не занимаемся, любим естественную красоту цветка. Блестки наносятся на лак для волос, конечно, это повреждает цветок, и стоять они будут меньше», — заявляет специалист.

Восьмое Марта — не экзамен на знание ботаники, а возможность порадовать близких. Не усложняйте, узнайте, что любит ваша женщина. Если не знаете — выбирайте классику, и не гонитесь за модными блестками и ядовитыми цветами. Помните: даже самый красивый букет не заменит внимания и искренней заботы.

А если сомневаетесь — просто спросите у флориста. Для того они и стоят за прилавком, чтобы спасать растерянных мужчин и делать женщин счастливыми.