Бойцы СВО поддержали мальчика, которому не продали букет для мамы на 8 Марта

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 87 0

Продавец отказался продавать цветы Елисею из-за слишком юного возраста.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Бойцы СВО поддержали мальчика, которому не продали букет для мамы на 8 Марта

Бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поддержали мальчика Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали букет для мамы на 8 Марта из-за юного возраста.

«Хочу выразить свою поддержку мальчику Елисею <…> Он хотел совершить настоящий мужской поступок <…> Именно на таких ребятах будет держаться вся наша страна. Вся наша Россия <…> Мальчик — настоящий герой для своего возраста», — сказал военнослужащий ВС РФ Андрей.

Бойцы третьего мотострелкового батальона отметили, что в этой ситуации мальчик не упал духом и все равно сделал подарок маме. Военнослужащие выразили благодарность родителям Елисея за хорошее воспитание сына.

«Твое стремление поздравить маму в день 8 Марта — это поступок настоящего мужчины», — отметили бойцы добровольческого отряда БАРС-17.

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» поздравили маму мальчика с Международным женским днем и пожелали ей счастья, здоровья и успехов.

«Елисей, не расстраивайся сильно, что тебе не продали в магазине цветы, которые ты хотел подарить маме на день 8 Марта <…> Ты уже сейчас совершил поступок, достойный настоящего мужчины и любящего сына. Мы, военные, говорим, что ты молодец, и твой поступок является достойным мужским примером для твоих сверстников», — сказал оператор БПЛА с позывным «Лютик».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продавец цветов в Нижнем Новгороде едва не загубил благородный порыв юного джентльмена. Мальчик решил порадовать маму и купить ей букет к Международному женскому дню. Однако коммерсант отказался продавать цветы несовершеннолетнему.

Тема:
Международный женский день — 8 Марта
