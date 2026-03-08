Без права голоса: как Трамп втянул Европу в войну с Ираном

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и смены руководства

В пятницу спецназ задержал на выезде из Будапешта два инкассаторских микроавтобуса, набитых долларами, евро и золотом. Машины везли нал на Украину. Власти Венгрии заподозрили, что это «черный нал», возможно коррупционный. И не выпустили. Разбираются. Европе пора научиться соображать быстрее. Пока получается туго — подробности в материале корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Континент подскока — стартовая площадка ближневосточной войны. Европа не просто втянута, с первых дней она непосредственный участник. Операция против Ирана проходит через те самые базы, включая небезызвестный Рамштайн, которые формально находятся на территории европейских государств, но фактически контролируются американскими военными. Кто же дал на это согласие? И давал ли его вообще кто-нибудь?

«Как я уже сказал, все немецкие базы подпадают под соглашения о размещении войск», — рассказал представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Ключевые решения снова принимаются не в Берлине, не в Париже, не в Лондоне и даже не в Брюсселе.

«Ни одно правительство в мире не знало о вылете самолетов», — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Так на деле устроена трансатлантическая иерархия.

Ни громких заявлений о нарушении международного права со стороны самих Штатов. Ни требований резолюции Совбеза ООН. Ни серьезных обсуждений жертв среди гражданского населения.

«Европейские лидеры были фактически полностью проигнорированы. Европа оказалась вне игры», — заявила политолог Сара Розенберг.

Вашингтон атакует. Все остальные объясняют, почему это нормально.

«Главную ответственность за эту ситуацию несет Исламская Республика Иран. Именно она разработала опасную ядерную программу и беспрецедентные баллистические возможности, вооружала и финансировала террористические группы в соседних странах», — высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

У Фридриха Мерца — марш-бросок прямиком в Вашингтон. Роль Берлина обозначена предельно цинично: удобная территория, которая делает американскую войну «комфортной».

«Он нам помогает, что на самом деле очень приятно», — выразил президент США Дональд Трамп.

Редкий сбой в этой, казалось бы, отлаженной системе все равно происходит. Испанский премьер идет на открытую конфронтацию с Белым домом.

«Позиция правительства Испании сводится к простым словам — «нет войне», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В Вашингтоне на испанскую фронду ответили в фирменном трамповском стиле, ударив тарифной дубиной.

«Мы прекратим все торговые отношения с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — сказал президент США Дональд Трамп.

Разнос союзников в присутствии другого европейского лидера — Мерцу оставалось только неловко подхихикивать.

«Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много лишних часов», — сказал президент США Дональд Трамп.

Фридрих Мерц, можно сказать, на собственной шкуре ощутил, что такое публичная порка в Белом доме.

«Поведение Мерца меня поистине возмутило. Он пресмыкается перед Дональдом Трампом», — возмутилась основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.

Но когда вторжение под американским флагом — в НАТО не принято возражать. Генсек Альянса стелет мягче всех, привычно отрабатывая языком риторики.

«Все эти вопросы о легальности я оставляю людям, которые гораздо умнее меня. Но могу сказать, что я вчера поговорил со многими европейскими лидерами, и они все очень рады этой операции», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

А некоторые не удосужились даже пластинку сменить. У Джорджии Мелони во всем опять виновата Москва.

«Кризис международного права, который неизбежно стал следствием войны на Украине, когда один из членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сознательно напал на своего соседа. Было неизбежно, что это приведет к эпохе хаоса», — высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В который раз Европа занимает не позицию, а позу — самую удобную в таких случаях.

«Реакция европейских лидеров была достаточно трусливой. Они не хотят поддерживать Дональда Трампа и его соратников, его администрацию, потому что они, в принципе, выступают против Трампа и его идеологии так называемого трампизма, но при этом они не могут не поддерживать Соединенные Штаты», — объяснил заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.

Вот и громкие выпады Санчеса против Трампа не столько попытка самостоятельной внешней политики, сколько работа на внутреннюю аудиторию. Такой теперь в Испании электорат. За последние годы Мадрид распахнул двери для огромных миграционных потоков, натурализовал их, навыдавал тысячи паспортов.

Ровно по тем же причинам спасать не мир, а сбивать внутреннее напряжение приходится и британскому премьеру. На мероприятия по случаю Рамадана Кир Стармер вынужден буквально вслух проговаривать — «это не мы бомбим».

«Великобритания не участвовала в наступательных ударах США и Израиля», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И Берлин в эти дни — как рентгеновский снимок этого внутриевропейского разлома. Когда на одних и тех же улицах скачут от счастья по случаю ликвидации иранской верхушки, но и посольство Ирана берут под круглосуточную усиленную полицейскую охрану. Синагогу обносят забором.

Так что и германская столица как на пороховой бочке — слишком высок риск, что ближневосточная эскалация прорвется и сюда в виде антиизраильских провокаций.

Еще более пугающий сценарий начинают рассматривать европейские спецслужбы: новая волна радикализации, уже не спящие, а пробуждающиеся «ячейки», угроза терактов и ударов возмездия. Ближний Восток для Европы может стать куда ближе, чем кажется, а вся эта логистика войны — обернуться инфраструктурой мести.

Всего четыре страны поддержали удары по Ирану — Канада, Австралия, Литва и Украина.

Зеленский тут же заявил: отправит специалистов на Ближний Восток перехватывать иранские дроны — якобы США попросили. Интересно, а в Вашингтоне об этом знают, что попросили?

Знаете, кого он мне напоминает? Саакашвили. До того как пожевать галстук, тот активно посылал солдат во все авантюры НАТО — Ирак, Афганистан. Доказывал преданность, зарабатывал билет в Альянс. Сорок тысяч грузинских военных прошли крещение огнем — для маленькой страны цифра солидная. В 2008-м, когда наши танки, отражая атаку на Южную Осетию, двинулись на Тбилиси, «легионеров» самолетами НАТО спешно везли домой.

Спору нет — у Украины есть опыт с дронами. Но раз Киев готов кого-то куда-то отправить, значит, у самих небо прикрыто? Точно? Тогда зачем плакались на всех углах: дайте ПВО, дайте «Пэтриот»?

Впрочем, уже понятно — «Пэтриотов» на всех не хватит. И когда встает вопрос, кому они достанутся — монархиям Залива, которые платят миллиарды, или Украине, которая требует даром или в долг, — выбор очевиден.

С Киевом никто советоваться не будет. Как не советовались и с союзниками США по НАТО — бить по Ирану, не бить. Оттого в Альянсе разброд, особенно когда выяснилось, что Иран успешно контратакует американские базы.

Кстати, это же формально — нападение на члена НАТО, можно задействовать пятую статью. Можно, а зачем? Подумали в Брюсселе и не решились.

Чудеса изворотливости показал премьер Канады: сначала поддержал агрессию, потом выразил сожаление — американцы не посоветовались, и нормы международного права, говорит, «немного нарушены». Поддерживаю, но с сожалением. Не участвую, но не осуждаю.

Натовцам трудно определиться с позицией, ведь позиция самих США меняется каждый день. Сначала призывали иранцев выходить на улицы и свергать режим. Потом — не надо выходить, просто бомбим ракетную и ядерную программы.

В пятницу Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. И это не все. Трамп заявил, что хочет лично участвовать в выборе нового руководства страны. Головокружение от успехов?

В Венесуэле действительно поучаствовали и поставили свою — на все согласную. Это не дипломатия. Это вызов суверенитету любой страны. Теперь любой избранный президент — в Латинской Америке, Африке, Азии, Европе — отныне что? должен в тревоге ждать звонка из Вашингтона: алло или не подходишь, уходи, или ликвидируем.

Мир устал. Одна страна диктует, кто будет править в другой.

Это даже не лидерство. Не первый среди равных. Это империализм. И что-то еще. Когда министром войны стал «крестоносец» Хегсет — обратили внимание, но приняли: мало ли у кого какие с молодости татуировки. Когда госсекретарь Рубио вышел к камерам с пепельным крестом на лбу — удивились, но подумали: окей, верующий, семьянин.

