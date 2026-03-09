Зенитчики показали уничтожение дронов из ЗУ-23-2. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

На их счету сотни сбитых беспилотников противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Зенитчики ВС РФ показали уничтожение целей из ЗУ-23-2

Военнослужащие расчетов зенитных установок ЗУ-23-2 Александрийской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Работа ведется круглосуточно в составе единой системы постов воздушного наблюдения.

При визуальном обнаружении цели огонь открывается из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм с учетом высоты, дальности и типа беспилотника. Для защиты расчетов и уничтожения низколетящих дронов применяется 7,62-мм пулемет Калашникова, установленный на станке.

Система постов организована так, чтобы минимизировать «мертвые зоны» и обеспечить оперативное выявление угроз на подступах к населенным пунктам и важным объектам. На счету зенитчиков сотни уничтоженных беспилотников различного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
