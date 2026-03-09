Баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией
Фрагменты боеприпасов упали в провинции Газиантеп на юго-востоке страны.
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
Баллистическая ракета, предварительно, выпущенная из Ирана, была уничтожена в небе над Турцией. Об этом сообщило Минобороны страны.
Атаку отразили силы обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.
Фрагменты боеприпасов упали в провинции Газиантеп на юго-востоке страны. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.
Ранее Иран всячески отвергал свою причастность к атакам на Азербайджан, Кипр и Турцию.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Атаке подверглись военные и гражданские объекты республики, в результате чего погибли как представители руководства страны, так и мирные граждане.
Тегеран осуществляет ответные удары по израильским городам, а также американским военным объектам в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.
По данным иранских властей, количество погибших в ходе конфликта превысило 1,2 тысячи, а ранения получили свыше десяти тысяч человек.
