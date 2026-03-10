«Ланцеты» срывают ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Операторы уничтожают технику в глубоком тылу, используя российские технологии и устойчивую связь.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные с помощью БПЛА «Ланцет» сорвали ротацию ВСУ в тылу

Расчеты ударных беспилотников «Ланцет» соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать технику и позиции ВСУ в тылу, срывая попытки ротации на Красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведки операторы БПЛА Zala обнаружили замаскированную бронетехнику в лесополосе и передвижение боевой машины с живой силой. После подтверждения координат по цели нанесли точечный удар, техника была уничтожена.

Начальник расчета с позывным «Арбалет» отметил, что отключение Starlink никак не повлияло на работу — используются только российские технологии, связь устойчивая, помех нет. По его словам, дальность поражения достигает 135 километров, в среднем расчеты работают до 90 километров. Он также подчеркнул, что изделие X-51 («Ланцет». — Прим. ред.) практически нечувствительно к РЭБ, а завод постоянно совершенствует программное обеспечение.

«Когда мы находим цель, подтверждаем ее, что это, как минимум, бронированная боевая машина. Мы захватываем цель, искусственный интеллект захватывает цель, мы нажимаем боевой режим, и у противника уже не остается ни малейшего шанса уйти. Это 99,9%, что цель будет поражена», — рассказал «Арбалет».

Системная работа расчетов снижает огневые возможности ВСУ, нарушает управление и снабжение и способствует продвижению штурмовых групп.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

