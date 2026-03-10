Fars: США атаковали еще одну школу в иранском Хомейне

Борис Сатаров
Повреждены также жилые дома, студенческий городок и офисное здание.

США атаковали еще одну школу в иранском Хомейне

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Тема:
Война в Иране

Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по школе в иранском городе Хомейн. Об этом 10 марта сообщило агентство Fars.

«Несколько часов назад школа города Хомейн стала мишенью для Израиля и США», — говорится в сообщении.

По данным издания, повреждены несколько домов вокруг учебного заведения. Ранее в Хомейне также были атакованы студенческий городок, магазин и офисное здание.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

28 февраля серия взрывов потрясла Тегеран и несколько других иранских городов. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар по Ирану, подготовленный совместно с США на протяжении последних четырех месяцев, носил превентивный характер.

В результате атаки, затронувшей гражданскую инфраструктуру, тяжелые последствия были зафиксированы в городе Минаб, где удар пришелся по школе для девочек. Жертвами этого трагического инцидента стали более 150 детей.

Ответные действия Тегерана не заставили себя ждать: иранские ракеты и беспилотники атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке. Эскалация также распространилась на соседние государства — взрывы прогремели на территории ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Ирака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

