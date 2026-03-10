Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации

С хирургической точностью поражают объекты ВСУ наши «Ланцеты». Это один из самых известных и результативных беспилотников в зоне спецоперации. Украинские боевики называют его одной из главных угроз на фронте. Спрятаться от «Ланцета» практически невозможно.

За боевой работой операторов уникального дрона наблюдал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ударный дрон «Ланцет» стартует с катапульты. Барражирующий снаряд с пятью килограммами взрывчатки пролетит десятки километров, чтобы найти свою цель.

Вот она, современная война — бойцы запускают дрон, который почти как живая птица может менять траекторию, высоту, скорость и в конце концов больно клюет противника.

«Предполагали, что укрытие противника, блиндажи, а сейчас осмотр провели и узнали, что там минометная точка была», — рассказывает командир расчета БПЛА с позывным «Каспер».

Все происходит не то что за минуты — за секунды. Бойцы группировки войск «Юг» приезжают на точку запуска, каждый раз новую, чтобы там собрать катапульту и беспилотник.

«Стараемся все быстро, потому что если противник нас обнаружит, он не пожалеет», — говорит один из бойцов.

В это время оператор подключается к камере и начинает проверку. Она занимает минуту, но журналистам с непривычки кажется очень долгой.

«У нас уже дрон-детекторы вопят на все голоса. Вот, слышите этот звук, это работает дрон-детектор, то есть сейчас уже что-то где-то здесь есть на подлете», — отметил корреспондент.

Короткий разговор с техником прерывают грозные звуки канонады.

— Сколько вы воюете?

— Девять месяцев. Так точно.

— Доброволец?

— Так точно.

— Что это такое?

— «Ураган».

Вскоре по рации объявляют еще и авиационную опасность. Это значит, что откуда ни возьмись может прилететь ракета. Наконец, дрон срывается в небо. Автомобиль военных при этом быстро уезжает, чтобы убежать от возможного преследования. За журналистами уже может лететь беспилотник-камикадзе.

«То есть в этом варианте мы покидаем машину, разбегаемся по кустам, и вся надежда на человека, у которого в руках дробовик», — показал корреспондент.

Журналисты едут стремительно, но не на базу, а в отстойник. Где-то в густых кустах идет скупая беседа о жизни.

Далее — возвращение на запуск и еще один дрон по врагу. Техники, работающие с ударными дронами, почти не разговаривают друг с другом. Их действия отработаны до автоматизма. Да и вообще они молчуны. Пятый год в полях — о чем говорить, когда каждый день похож на предыдущий, а главная задача — выжить и нанести урон противнику.

