Магнитные бури будут мучить россиян весь март

Солнечная активность начнет нарастать 12 марта.

Этот месяц может стать рекордным по количеству магнитных бурь. На Солнце ожидается серия мощных вспышек, предупреждают в Институте космических исследований РАН.

Первая волна накроет Землю уже в четверг, 12 марта. Далее активность будет нарастать. Пик придется на 14 марта. После чего магнитные бури станут слабее, но будут продолжаться еще неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце впервые за четыре года исчезли все пятна

Пятна на Солнце образуются в местах максимальной концентрации магнитного потока и напрямую связаны с уровнем активности светила. Полное их исчезновение происходит лишь в периоды крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума. Вчера, впервые с 2024 года, нулевого значения достиг и индекс вспышечной активности.

В текущей ситуации, когда с момента прохождения пика цикла прошло всего полтора года, столь резкое падение активности стало неожиданным, особенно после исключительно бурного начала года. Ученые отмечают, что такая депрессия не может быть продолжительной.

