Иранские военные предупредили, что цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель, если Соединенные Штаты Америки продолжат дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря иранского военного командования Ибрагима Зольфакари.

«Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — заявил Зольфакари в обращении к США.

Это предупреждение прозвучало на фоне новых атак на три судна в Персидском заливе, после чего общее число атакованных судов в Ормузском проливе достигло 14.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин также подчеркнул опасность, которая угрожает нефтедобыче, зависящей от Ормузского пролива, заявив, что в случае продолжения эскалации эта добыча может полностью прекратиться в течение ближайшего месяца. Владимир Путин отметил, что региональные хранилища уже заполняются нефтью, которую невозможно вывезти, а сам маршрут фактически заблокирован.

