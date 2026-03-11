Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Предупреждение последовало после новых нападений на судна в Персидском заливе.

Иранские военные предсказали рост цен на нефть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Иранские военные предупредили, что цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель, если Соединенные Штаты Америки продолжат дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря иранского военного командования Ибрагима Зольфакари.

«Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — заявил Зольфакари в обращении к США.

Это предупреждение прозвучало на фоне новых атак на три судна в Персидском заливе, после чего общее число атакованных судов в Ормузском проливе достигло 14.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин также подчеркнул опасность, которая угрожает нефтедобыче, зависящей от Ормузского пролива, заявив, что в случае продолжения эскалации эта добыча может полностью прекратиться в течение ближайшего месяца. Владимир Путин отметил, что региональные хранилища уже заполняются нефтью, которую невозможно вывезти, а сам маршрут фактически заблокирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
11 мар
МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
11 мар
Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана
11 мар
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
11 мар
Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
11 мар
Более 50 кораблей иранских ВМС выведены из строя
11 мар
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
11 мар
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
11 мар
Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
11 мар
«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
11 мар
В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья
22:57
Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель
22:48
МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
22:39
В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги
22:30
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
22:19
Европа увеличила объемы импорта российского газа по «Турецкому потоку»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео