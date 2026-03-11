Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель

Предупреждение последовало после новых нападений на судна в Персидском заливе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иранские военные предупредили, что цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель, если Соединенные Штаты Америки продолжат дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря иранского военного командования Ибрагима Зольфакари.
«Готовьтесь к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — заявил Зольфакари в обращении к США.
Это предупреждение прозвучало на фоне новых атак на три судна в Персидском заливе, после чего общее число атакованных судов в Ормузском проливе достигло 14.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин также подчеркнул опасность, которая угрожает нефтедобыче, зависящей от Ормузского пролива, заявив, что в случае продолжения эскалации эта добыча может полностью прекратиться в течение ближайшего месяца. Владимир Путин отметил, что региональные хранилища уже заполняются нефтью, которую невозможно вывезти, а сам маршрут фактически заблокирован.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 мар
- МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
- 11 мар
- Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана
- 11 мар
- «В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
- 11 мар
- Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
- 11 мар
- Более 50 кораблей иранских ВМС выведены из строя
- 11 мар
- Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
- 11 мар
- В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
- 11 мар
- Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
- 11 мар
- «Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
- 11 мар
- В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
Читайте также
93%
Нашли ошибку?