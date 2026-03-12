Постпред Китая в ООН назвал нелегитимной операцию США и Израиля против Ирана

Совет Безопасности ООН не давал мандата на военную операцию Израиля и Соединенных Штатов против Ирана, заявил 11 марта постоянный представитель КНР при организации Фу Цун. Выступая на заседании Совбеза, он подчеркнул, что такие действия являются беззаконными.

«США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране. <…> Эти действия беззаконны», — приводит слова китайского дипломата пресс-служба ООН.

Ранее в тот же день постпред России Василий Небензя раскритиковал принятую Совбезом резолюцию Бахрейна, назвав ее предвзятой и односторонней. Он напомнил, что Москва предлагала включить в документ осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако предложение проигнорировали.

Тем временем иранский лидер Масуд Пезешкиан вновь заявил о приверженности Тегерана региональному миру, но потребовал от Вашингтона признания прав Ирана, выплаты компенсаций и международных гарантий ненападения.

