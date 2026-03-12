Постпред Китая в ООН назвал нелегитимной операцию США и Израиля против Ирана

Удары начались без разрешения Совбеза и в нарушение международного права.
Фото: Reuters/Raghed Waked
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Совет Безопасности ООН не давал мандата на военную операцию Израиля и Соединенных Штатов против Ирана, заявил 11 марта постоянный представитель КНР при организации Фу Цун. Выступая на заседании Совбеза, он подчеркнул, что такие действия являются беззаконными.
«США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране. <…> Эти действия беззаконны», — приводит слова китайского дипломата пресс-служба ООН.
Ранее в тот же день постпред России Василий Небензя раскритиковал принятую Совбезом резолюцию Бахрейна, назвав ее предвзятой и односторонней. Он напомнил, что Москва предлагала включить в документ осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако предложение проигнорировали.
Тем временем иранский лидер Масуд Пезешкиан вновь заявил о приверженности Тегерана региональному миру, но потребовал от Вашингтона признания прав Ирана, выплаты компенсаций и международных гарантий ненападения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Лавров и глава МИД Бахрейна призвали прекратить военные действия вокруг Ирана
- 12 мар
- Небензя назвал резолюцию Совбеза ООН по Ирану предвзятой и односторонней
- 12 мар
- Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались
- 12 мар
- Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
- 12 мар
- Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
- 11 мар
- «В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
- 11 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 11 марта
- 11 мар
- Беспилотники повредили нефтехранилища в порту Омана
- 11 мар
- В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
- 11 мар
- Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
Читайте также
65%
Нашли ошибку?