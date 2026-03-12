Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за погибших иранцев

|
Евгения Алешина
Верховный лидер Ирана сделал ряд заявлений во время своего первого публичного выступления.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи про погибших

Фото: Reuters/Hamid Forootan

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран отомстит за погибших от рук США и Израиля. Об этом заявил новый верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи во время своего первого публичного выступления, его слова передает агентство Tasnim.

Аятолла отдельно вспомнил атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибли более 179 учениц, а также преподаватели. Моджтаба Хаменеи также заявил о намерении потребовать компенсацию от Штатов и Израиля за нанесенный ущерб в результате атак.

Во время выступления была затронута тема закрытия Ормузского пролива — главной нефтяной артерии мира. По словам Хаменеи, данная мера будет применяться в качестве инструмента давления на врага.

Аятолла отметил, что верит в дружбу со странами-соседями, по его словам Иран наносит удары только по базам США. Он призвал государства Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы в регионе.

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Сын Али Хаменеи Моджтаба был избран его преемником по решению верховного совета экспертов исламской республики. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены в результате обстрелов США и Израиля. 

Тема:
Война в Иране
