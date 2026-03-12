Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены в результате обстрелов США и Израиля
Также из-за ударов погибла сестра нового верховного лидера Ирана.
Фото: Reuters/Majid Khahi
Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены в результате обстрелов США и Израиля
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи рассказал о гибели своей супруги и сестры в результате операции США и Израиля. Об этом он рассказал во время своего первого публичного выступления, его слова передает агентство Tasnim.
Также аятолла подчеркнул: Иран отомстит за погибших от рук США и Израиля. Хаменеи отдельно вспомнил атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибли более 179 учениц, а также преподаватели.
Конфликт на Ближнем Востоке
Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Сын Али Хаменеи Моджтаба был избран его преемником по решению верховного совета экспертов исламской республики.
