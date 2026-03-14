«Желающих много»: Песков об экспорте российской нефти после отмены санкций США

Сергей Добровинский
Снятие рестрикций позволило «черному золоту» из РФ выйти на широкий рынок.

Кто хочет купить российскую нефть после отмены санкций

Песков: после отмены санкций США многие страны захотели купить российскую нефть

После отмены санкций США на экспорт нефти из России увеличилось число стран, которые хотят ее приобрести. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Вашингтон в рамках изменений санкционной политики предоставил исключение для продажи российских нефти и нефтепродуктов, отгруженных до 12 марта. Новая лицензия будет действовать до 12 апреля 2026 года.

Глава министерства финансов США Скотт Бессент при этом подчеркнул, что это лишь краткосрочная, временная мера, которая все равно «не позволит Москве получить большой выгоды».

Как отмечал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ослабление нефтяных рестрикций Вашингтона коснется порядка 100 миллионов баррелей «черного золота».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Российские «Молнии» бьют по ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:50
«Желающих много»: Песков об экспорте российской нефти после отмены санкций США
9:34
Под венец без стресса: как справиться с тревогой перед свадьбой
9:13
Axios: Израиль планирует расширить военную операцию против «Хезболлы»
8:55
Йога, вода и листок бумаги: маленькие ритуалы, которые замедлят появление морщин
8:37
Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь

Сейчас читают

«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео