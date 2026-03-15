Шестеро в розыске: дело о теракте в «Крокусе» еще не закрыто

Эфирная новость 36 0

Потерпевшие просили о возвращении смертной казни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Спустя почти два года после трагедии суд вынес приговор участникам нападения на «Крокус Сити Холл» и их пособникам. Максимально жесткий, который возможен при нынешнем законодательстве. Потерпевшие просили о возвращении смертной казни. Судья решил по УПК — пожизненное. 15 человек — четверо нападавших и те, кто обеспечил их финансами и оружием, — остаток жизни проведут в тюрьме. Это может быть довольно долго — среди осужденных есть и двадцатилетние. Еще четверо получили от девятнадцати до двадцати двух лет. Доводы о многодетности, болезнях и иждивенцах суд не разжалобили.

Приговор говорит о двух вещах. Первое: следствию удалось доказать, что не только нападавшие, но и те, кто им помогал, знали, что готовится. Второе: наказание максимально суровое, чтобы другим неповадно было.

Помогаешь тому, кто замышляет теракт? До конца дней в тюрьме. Да и как можно представить, что рядом будет жить тот, кто готов вот так расстреливать людей — резать, жечь? Или кто способен это оправдать?

149 погибших. Более 600 раненых. 1700 потерпевших. Но точка не поставлена: еще шестеро в розыске, в том числе двое организаторов. Они связаны с радикальной исламистской группировкой, но действовали в интересах высшего политического руководства Украины — с целью дестабилизации страны. Это зафиксировано в приговоре. Оружие пришло из зоны боевых действий на Донбассе. Скрыться исполнители пытались на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
12 мар
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл»
12 мар
«Теперь мы муж и жена»: истории выживших в теракте «Крокус Сити Холла»
12 мар
«Носят с собой оружие»: выжившие в «Крокусе» борются с психологическими травмами
12 мар
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
12 мар
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года
12 мар
«Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
12 мар
Сумма исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысила 207 млн рублей
12 мар
Фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор
12 мар
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненному заключению
12 мар
Исполнителей теракта в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора
+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Голубиная почта» и стационарные телефоны: как Москва учится жить без интернета
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака
5:45
«Молния» в небе: массовые пуски дронов меняют ход боев на СВО
5:30
Звезды по-русски: как новый закон о защите языка изменит российскую эстраду
5:11
В Волгоградской области беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом
5:10
Нацбанк Украины за неделю продал $1 миллиард из золотовалютных резервов

Сейчас читают

«Без возраста»: Дунаевский похвастался молодой женой и отверг звание пенсионера
«Победа» по‑американски: что скрывается за заявлениями Вашингтона о разгроме Ирана
Федот Ветронос: что можно и нельзя делать 15 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео