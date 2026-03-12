Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл»

О приговоре террористам, которые напали на «Крокус Сити Холл». Все преступники, как непосредственные исполнители, так и их пособники, признаны виновными. Решение по делу сегодня огласил суд в Москве, он назначил максимально суровую меру наказания.

Два года назад эта жестокая атака шокировала всю страну. 150 человек погибли, более 600 были ранены. За вынесением приговора наблюдал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, он передает из зала суда.

Спустя почти два года после ужасного теракта в «Крокус Сити Холле» в этом деле наступает кульминация. 19 фигурантам оглашают приговор в военном суде столицы. Причем 15-ти из них гособвинение требует пожизненное заключение, остальным сроки — от 19 до 22 лет.

Понятен ажиотаж перед началом оглашения столь громкого приговора. Множество представителей СМИ сбиваются в очереди и стоят в течение часа, чтобы пройти внутрь через рамки досмотра.

Приговоры оглашают в зале № 635. Преступники скрыты за вереницей бойцов ФСИН и тонировкой стекол, но лицо одного попадает в кадр — это один из пособников террористов. Здесь и адвокаты, сообщество которых отказывалось защищать этих обвиняемых. А назначенные государством шептались в лифте по пути в зал суда: «Не побьют ли нас потерпевшие». Здесь же и сами потерпевшие.

150 погибших, больше 600 пострадавших, и миллионы людей, которые вместе пережили боль трагедии в марте 2024-го. Выстрелы прозвучали перед самым началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла». Потом в здание ворвались вооруженные боевики, попутно убивая всех, кого встретят, не щадя даже детей. Люди прятались за баннерами, в туалетах, за перилами и колоннами. Те, кто не успел выбежать из зала, практически угодили в западню. Многие писали прощальные видео для своих родных, уже не надеясь выжить.

Через 14 минут нападение закончилось, но кошмар продолжился. Террористы, уходя, подожгли здание. Оно горело, люди выбирались сами, кого-то в кромешной тьме спасали граждане, которые нашли в себе мужество.

Авто боевиков двигалось в сторону границы с Украиной, там по пути их и задержали: Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова* и Рачабализоду Муродали*. И теперь они были не такими смелыми, когда расстреливали беззащитных людей. Жалкими, ничтожными трусами.

Но эти подонки — только вершина айсберга. Вскоре задержаны еще 11 подозреваемых — членов террористической организации «Вилаят Хорасан»**. Одни доставали оружие, другие предоставили машину и жилье. Сегодня исполнители получили самое суровое наказание — всю оставшуюся жизнь они проведут в тюрьме. Как и часть их пособников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.

** — организация признана в РФ террористической.