Умерший похититель девочки в Смоленске состоял на учете как склонный к суициду

После обнаружения арестованного на место вызвали медработника, однако спасти подозреваемого уже не получилось.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, которого нашли мертвым в следственном изоляторе, состоял на профилактическом учете как склонный к суицидальному поведению. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
По данным ведомства, после обнаружения арестованного на место вызвали медицинского работника. Специалист попытался провести реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не получилось.
Пропажа девятилетней девочки в Смоленске
Девятилетняя школьница исчезла 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. После этого в городе начали масштабные поиски с участием полиции и волонтеров.
Спустя два дня девочку обнаружили живой в квартире в Заднепровском районе Смоленска. Следствие установило, что ее удерживали в помещении, где проживал подозреваемый. Мужчина признался, что держал ребенка в квартире своей сожительницы — 51-летней Натальи Луговской.
После задержания в отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Суд отправил подозреваемого и его знакомую под арест на два месяца. Степень причастности женщины к произошедшему следствие продолжает устанавливать.
Правоохранители уточняли, что выйти на подозреваемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые помогли восстановить маршрут передвижения пропавшей школьницы.
- 18 мар
- СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
- 18 мар
- Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым
- 4 мар
- Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
- 3 мар
- Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки
- 28 февр
- Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
- 28 февр
- Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
- 28 февр
- Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
- 27 февр
- Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку
- 27 февр
- Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске
- 27 февр
- Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
