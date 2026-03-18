Умерший похититель девочки в Смоленске состоял на учете как склонный к суициду

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, которого нашли мертвым в следственном изоляторе, состоял на профилактическом учете как склонный к суицидальному поведению. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным ведомства, после обнаружения арестованного на место вызвали медицинского работника. Специалист попытался провести реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не получилось.

Девятилетняя школьница исчезла 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. После этого в городе начали масштабные поиски с участием полиции и волонтеров.

Спустя два дня девочку обнаружили живой в квартире в Заднепровском районе Смоленска. Следствие установило, что ее удерживали в помещении, где проживал подозреваемый. Мужчина признался, что держал ребенка в квартире своей сожительницы — 51-летней Натальи Луговской.

После задержания в отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Суд отправил подозреваемого и его знакомую под арест на два месяца. Степень причастности женщины к произошедшему следствие продолжает устанавливать.

Правоохранители уточняли, что выйти на подозреваемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, которые помогли восстановить маршрут передвижения пропавшей школьницы.

18 мар
СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
18 мар
Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым
4 мар
Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
3 мар
Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки
28 февр
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
28 февр
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
28 февр
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
27 февр
Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку
27 февр
Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске
27 февр
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
