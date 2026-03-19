На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Кристины

Эфирная новость 38 0

У девочки детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Кристина – долгожданный, но поздний ребенок. Родилась раньше срока, на 29-й неделе. Весила чуть больше килограмма. Из-за нехватки кислорода у девочки развился детский церебральный паралич.

«Естественно, конечно, это шок, когда ты понимаешь, что твой ребенок ходить не может. И он будет ездить постоянно на коляске, это тяжело, естественно», – говорит Наталья Ягодкина, мама Кристины.

Кристину лечили всеми известными способами: от физиопроцедур до механотерапии. И это дало временные результаты. Но сейчас ситуация ухудшилась – мышцы в постоянном напряжении. Не помогают даже дорогостоящие расслабляющие инъекции. Девочку мучают постоянные боли: ночью она не может повернуться без помощи мамы, на ногах не простоит и минуты.

Помочь должна операция. Это сложное нейрохирургическое вмешательство хорошо себя зарекомендовало.

«Единственная цель, которую мы ставим, как нейрохирурги, перед операцией – это избавить ребенка от чрезмерного напряжения мышц. Как мы этого достигаем? Частично пересекаем волокна, по которым как раз и бегут импульсы к мышцам и держат ее в напряжении», – объясняет нейрохирург, доктор медицинских наук Дмитрий Зиненко.

Стоимость операции и последующей реабилитации – 1 280 000 рублей. Это неподъемная сумма для мамы троих детей, которая воспитывает их одна. Отец Кристины ушел из семьи.

С каждым днем мышцы девочки теряют эластичность, кости деформируются – промедление может грозить искривлением позвоночника.

«Самое страшное в этом моменте, когда ты остаешься один, боишься не успеть по времени, чтобы успеть поставить ребенка на ноги. Когда понимаешь, что, в принципе, кроме меня-то она больше никому не нужна», – переживает Наталья Ягодкина.

У дочери и мамы одна – самая заветная – на двоих мечта: чтобы Кристина встала на ноги. И когда это произойдет, они обязательно пойдут в парк, чтобы девочка впервые в жизни смогла попрыгать на батуте.

Приблизить этот день, сделать жизнь Кристины активной и счастливой, можем мы с вами, все вместе.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Кристине, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

13 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Анфисы
12 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Анфисы
6 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Феди
5 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Феди из Чувашии
27 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Гоши
26 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 6-летнего Гоши
20 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Карины
19 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-летней Карины
13 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Артема
12 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Артема
+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Одна просрочка — и отказ: банки ужесточили правила выдачи автокредитов
7:07
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
7:00
«Молния-2» уничтожила огневую точку, транспорт и миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:55
От Балтики до Камчатки: как экипаж «Александра III» встречает День подводника после дальнего похода
6:47
Работа без границ: в России становится популярным гибридный график
6:38
Минздрав установил оптимальный возраст женщины для рождения ребенка

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«В космос не возьмут»: Митя Фомин профукал свои мечты из-за желания выделиться
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео