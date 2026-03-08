«Пожинают то, что посеяли»: Путин об украинском кризисе и его причинах

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

Президент России уверен, что ситуация в Киеве обострилась после госпереворота, который поддержали западные страны.

Что считает Путин по поводу ситуации на газовом рынке

Фото: © РИА Новости/Сергей Ильин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Путин заявил, что в кризисах на мировых рынках виновны системные ошибки Запада

Кризисы на мировых рынках — это результат системных ошибок западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер напомнил, что обострение ситуации на Украине началось с государственного переворота, поддержанного Западом.

«Все, что происходит сейчас, — это ошибка прежде всего западных стран, ошибка системы. Украинский кризис возник из поддержки западными странами госпереворота. Это не наши действия, это действия западных стран. Они пожинают сегодня то, что посеяли», — заявил Путин.

Президент отметил, что ситуация на газовых рынках обострена до предела, а происходящее он описал просто: «хвост виляет собакой, а не наоборот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США пытаются перестроить энергетический рынок под себя и усилить зависимость Европы от своих ресурсов. При этом для своих авантюр они используют Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
26 февр
«Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
15 февр
«Я не хочу»: Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира
14 февр
Зеленский сообщил о намерении Трампа заключить сделку по Украине одним пакетом
6 февр
Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине
5 февр
«Мы близки к этому»: Трамп об урегулировании конфликта на Украине
25 янв
Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили развитие сотрудничества стран
23 янв
«Переговоры в Кремле подтвердили главное»: по какому сценарию идет конфликт на Украине
22 янв
Зеленский анонсировал встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
28 дек
Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве
28 дек
Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
16:20
«Вернутся живыми»: SHAMAN поздравил женщин из семей военнослужащих
16:10
«Сам себе сжег волосы»: колорист рассказала о конфликте с Гогеном Солнцевым
15:53
В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
15:38
Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
15:35
«Лучшие создания вселенной»: Гуров поздравил женщин с 8 Марта

Сейчас читают

На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
Тревожные новости о состоянии Лерчек: почему блогер оказалась в онкореанимации после родов
Сокровища на миллиарды: как охотник за золотом нашел легендарный галеон
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить