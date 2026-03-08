Путин заявил, что в кризисах на мировых рынках виновны системные ошибки Запада

Кризисы на мировых рынках — это результат системных ошибок западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер напомнил, что обострение ситуации на Украине началось с государственного переворота, поддержанного Западом.

«Все, что происходит сейчас, — это ошибка прежде всего западных стран, ошибка системы. Украинский кризис возник из поддержки западными странами госпереворота. Это не наши действия, это действия западных стран. Они пожинают сегодня то, что посеяли», — заявил Путин.

Президент отметил, что ситуация на газовых рынках обострена до предела, а происходящее он описал просто: «хвост виляет собакой, а не наоборот».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США пытаются перестроить энергетический рынок под себя и усилить зависимость Европы от своих ресурсов. При этом для своих авантюр они используют Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.