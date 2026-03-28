Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана

Светлана Стофорандова Журналист

Сейчас пара отдыхает в Китае, а их совместные фотографии уже появились у блогера в социальных сетях.

Кто новый парень Авроры Кибы

Аврора Киба официально подтвердила роман с миллионером Рустамом Гаджиевым

Бывшая невеста народного артиста Григория Лепса, Аврора Киба, официально подтвердила слухи о романе с 36-летним племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Фотографии из их совместного путешествия в Китай блогер опубликовала у себя в социальных сетях.

На снимках возлюбленные обнимаются и целуются, а один из кадров Киба сопроводила смайликом в виде сердца.

Это уже не первое совместное путешествие пары. Еще в феврале девушку в компании миллионера заметили на карнавале в Рио-де-Жанейро. Тогда Киба и Гаджиев еще не подтвердили свои отношения, но при этом, не скрывая чувств, обнимались и держались за руки.

Как сообщает Starhit.ru со ссылкой на источник, именно новый возлюбленный оплатил пышное празднование 20-летия Авроры стоимостью 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс после расставания тоже не страдает в одиночестве. Недавно он организовал банкет в Сочи в честь 90-летия своей матери Натэллы Семеновны. На празднике певец проводил время с детьми и бывшей женой Анной Шаплыковой. Несмотря на развод после 20 лет брака, артисту удалось сохранить с экс-супругой теплые отношения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

