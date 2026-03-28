В Дагестане развернули оперативные штабы для устранения последствий наводнения

Борис Сатаров
Борис Сатаров 72 0

Глава республики Сергей Меликов поручил усилить работу служб в пострадавших муниципалитетах.

Сильные дожди и наводнение в Дагестан — новости

Фото: МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане во всех муниципалитетах, пострадавших от наводнения, созданы оперативные штабы. Об этом 28 марта сообщили в администрации главы республики Сергея Меликова.

Основное внимание уделяется трем направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству. Все профильные службы и органы власти переведены на усиленный режим работы.

Сергей Меликов ранее в тот же день сообщил, что сильные дожди и ветер привели к критической ситуации в ряде районов и городов региона. Позднее в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации. В Хасавюрте из-за разгула стихии обрушился железнодорожный мост, а также ограничили движение транспорта по автомобильным и пешеходным переходам через реку Ярык-Су в связи с подъемом воды.

