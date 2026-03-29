Ливень-катастрофа обрушился на Дагестан: разрушенные дома и сотни тысяч человек без света

Мощные ливни обрушились в субботу на регионы Северного Кавказа, вызвав подтопления и подмывы грунта. Особенно сложная ситуация в Дагестане, где за короткое время выпало рекордное для марта количество осадков, местами превысившее исторический максимум за более чем 100 лет наблюдений. В столице республики, Махачкале, введен режим чрезвычайной ситуации. Улицы превратились в бурные реки: вода местами достигала 1–1,5 метра. Потоки сносят и переворачивают автомобили.

Подтопления зафиксированы также в Дербенте, Дагестанских Огнях, Избербаше, Каспийске. В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Более 300 тысяч человек остались без света в Дагестане. Некоторые больницы переведены на резервное питание. Репортаж корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Юг России под ударом сильнейшей стихии. В регионах сошли оползни, сели и вот такие камнепады. Селевые потоки разрушили дома и уничтожили машины. Разрушены мосты: автомобильные и железнодорожные. Махачкала в эти минуты. Город в потемках. В некоторых районах нет света, а воды столько, что без лодки никуда не пробраться.

«Вот посмотрите, какой уровень воды сейчас в одном из спальных районов Махачкалы, однозначно больше метра. Все люди, которые живут в этой местности, не могут попасть домой, так же они не могут выйти. Сейчас повернем камеру, а там тьма, потому что нет ни света, ни связи», — передает с места события корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Супруги Юсуповы стоят напротив собственного дома. Внутри дети, но попасть к ним невозможно. Связи нет, потому что нет электричества. В окно видно только, что в здании кто-то есть. Женщина плачет от бессилия.

Дети из этого дома уже в осознанном возрасте и позаботиться о себе могут, поэтому Юсуповы решили дождаться, пока вода не сойдет. И будут поддерживать связь жестами. А вот их соседи вплавь добирались за своей дочкой. И теперь бредут по грудь в воде к родственникам.

«Очень холодно! Света нет, ничего нет, холодно!» — рассказывают местные жители.

Центральный проспект Махачкалы тоже затоплен, воды по колено, машины двигаются на свой страх и риск. Уже понятно, что ущерба на сотни миллионов рублей. До сих пор нет света в 20 районах республики, у сотен тысяч человек. Ключевые подстанций затоплены.

«Объем осадков в некоторых районах превышает 50 мм, это соответствует всем антирекордам за многие последние годы», — говорит глава республики Дагестан Сергей Меликов.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается, но в сети десятки кадров, где понятно было слишком близко. Этот ребенок едва не утонул. Его и других детей спасли очевидцы. А вот сотрудники МЧС на резиновых лодках эвакуируют жильцов подтопленных домов.

Несколько сотен жителей Дагестана оказались в ловушке на вторых этажах домов. Полицейским пришлось подниматься по решеткам на окнах, чтобы спасти застрявших. Вот родители передают сотрудникам ребенка, завернутого в одеяло, затем и сами по грудь в воде выходят из затопленной комнаты.

Потоки воды настолько сильные, что сносили и людей. И автомобили. Вот в одном из переулков Махачкалы белая иномарка разбита вдребезги, чуть дальше еще несколько машин лежат на боку.

А здесь уже нашей съемочной группе пришлось вмещаться, чтобы спасти ребенка.

— Держишься, все пошли. Ноги держи выше. Вот так приходится спасать детей, которые оказались в западне.

Таких историй за день сразу несколько. На этих кадрах мужчина спас ребенка, которого уносило течением. Бабушка пыталась перенести малыша через поток, но не удержала. Махачкалинец бросился на помощь и схватил ребенка.

Ливень парализовал Махачкалу. В городе настоящее стихийное бедствие. Дом разрушен. Этот затоплен по самый потолок. Семья Газимагомедовых потеряла абсолютно все имущество. Посмотрите, как стоит автомобиль, он тоже разбит.

Им негде ночевать, в комнатах вода по пояс. Успели спастись, выбежали из дома.

«Полчетвертого, где-то так. Проснулись соседи, позвали. Говорят, у нас вода пошла», — делится житель Махачкалы Магомедхабиб Газимагомедов.

В Махачкале объявлен режим чрезвычайной ситуации. Разрушены сразу два железнодорожных моста обрушились в Хасавюрте. Затоплена федеральная трасса «Кавказ» М-29. Чтобы спастись, водителям пришлось побросать свои машины.

Автомобильная дорога словно горная бурная река. Посмотрите, она сносила все на своем пути. Разбита «Лада» четырнадцатой модели. Там ниже по течению уничтожены дома, затоплены по крышу. Целый час не идет дождь, а поток не прекращается. Сегодня вот так при помощи крана доставали машины из оврагов.

«У черной „Приоры“ полностью. Она в воде каталась, мы ее с водой вытащили из машины. Это вот просто успели за столб зацепить, а так ушла бы, как и те ушла бы машина», — поделился Магомед Алиев.

Власти начали раздачу питьевой воды и пообещали обеспечить ночлегом всех, кто остался без крова. Некоторых уже заселили в гостиницы.

