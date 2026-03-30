Опубликованы кадры движения циклона, вызвавшего мощное наводнение на Кавказе

Анастасия Антоненко
Стихия накрыла регион в субботу, 29 марта. Среди пострадавших — тысячи местных жителей.

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры движения циклона, который вызвал масштабное наводнение в некоторых регионах Кавказа. Видео размещено в мессенджере MAX.

«Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение», — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах отчетливо видны густые белые облака, которые заворачиваются в кольца, но при этом остаются на месте. Это указывает на наличие мощных ливневых потоков и шквалистого ветра в регионе. В «Роскосмосе» уточнили, что съемка велась со спутников компании «Электро‑Л» и «Арктика‑М».

Днем ранее, 29 марта, на населенные пункты в Дагестане обрушилась стихия, вызвав подтопления и подмывы грунта, а также отключение электроэнергии и масштабные разрушения. Буквально за короткое время выпало рекордное для марта количество осадков, местами превысившее исторический максимум за более чем 100 лет наблюдений. В Махачкале, ввели режим функционирования чрезвычайной ситуации из-за последствий сильных ливней.

По данным МЧС Дагестана, были эвакуированы более трех тысяч человек, из которых более тысячи — дети. По предварительным данным, в результате наводнения затоплены 760 жилых домов и около 950 придворовых участков.

Опубликованы кадры движения циклона, вызвавшего мощное наводнение на Кавказе
