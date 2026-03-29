Более трех тысяч человек эвакуировали в затопленном Дагестане

В Дагестане из-за масштабного подтопления эвакуировали более трех тысяч человек, среди которых свыше тысячи — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей. В ПВР (пунктах временного размещения. — Прим. ред.) размещены 58 человек, из них 32 ребенка», — говорится в сообщении.

Сильнейшие ливни и шквалистый ветер привели к серьезным последствиям. По предварительным данным, в Дагестане затоплены 760 жилых домов и около 950 придворовых участков.

Стихия ударила и по инфраструктуре. Из-за обрывов линий электропередачи около 110 тысяч абонентов остаются без света. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондент «Известий» Мурад Магомедов спас ребенка от стихии. Увидев мальчика, забравшегося на стену здания, затопленного на полметра, журналист на своих плечах перенес его на сушу.

