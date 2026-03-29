Более трех тысяч человек эвакуировали в затопленном Дагестане

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Им предлагают переждать стихию в пунктах временного размещения.

В Дагестане из-за масштабного подтопления эвакуировали более трех тысяч человек, среди которых свыше тысячи — дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Проведена эвакуация 3 338 человек, из них 1 033 детей. В ПВР (пунктах временного размещения. — Прим. ред.) размещены 58 человек, из них 32 ребенка», — говорится в сообщении.

Сильнейшие ливни и шквалистый ветер привели к серьезным последствиям. По предварительным данным, в Дагестане затоплены 760 жилых домов и около 950 придворовых участков.

Стихия ударила и по инфраструктуре. Из-за обрывов линий электропередачи около 110 тысяч абонентов остаются без света. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондент «Известий» Мурад Магомедов спас ребенка от стихии. Увидев мальчика, забравшегося на стену здания, затопленного на полметра, журналист на своих плечах перенес его на сушу.

Более трех тысяч человек эвакуировали в затопленном Дагестане
