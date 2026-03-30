«Мы все потеряли»: Дагестан переживает сильнейшее за век наводнение

Такого наводнения Дагестан не видел больше века. Ущерб от стихии колоссальный. Под воду ушли не просто дома, а целые кварталы. Разрушены мосты, размыты дороги и сельхозугодья. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил масштаб бедствия.

Сотни улиц в Дагестане до сих пор затоплены вот настолько. Проехать можно только на спецтехнике. Машины получили гидроудар. Люди не могут выйти из собственных квартир, они оказались в заложниках стихии.

Разрушительные ливни нанесли колоссальный ущерб. Все квартиры на цокольных этажах затоплены до такой степени. Вчера воды было вот столько, сегодня она уже чуть отошла, но владельцы до сих пор не могут попасть домой. Хадижат с детьми пришлось ночевать у соседей. Ее новая квартира полна воды. Все нажитое уничтожено.

«С учетом того, что все испортилось, я это прекрасно понимаю, хотя зайти не могу, но это, наверное, у меня в районе двух миллионов ущерба будет», — говорит пострадавшая Хадижат.

Люди оказались в изоляции. Этот мужчина не может выйти из дома уже вторые сутки. Семья сидит в квартире без света и связи.

«Вот такая ситуация, вода не уходит, прибавляется. Это видно, и канализационная вода вышла. Все — грязная вода», — рассказывает житель Махачкалы Магомедкамиль Магомедов.

Тажудин Ахмедов решил выйти, он хочет вывезти детей. Дома нет элементарных условий.

«Я машину здесь бросил вчера, заберу, большая машина, думал внуков забрать, хоть наверх в секцию отвезти, они же должны хоть в туалет сходить, купаться, кушать», — делится житель Махачкалы Тажудин Ахмедов.

Люди в отчаянии. Семьи остались без крова. Айшат Алдухову спасли соседи, которые приплыли к ней на лодке. Все ее вещи уничтожены. Даже теплая куртка на ней — соседская.

«Мы все потеряли. Ну вы сами подумайте, мы оттуда вот так вышли», — отмечает жительница Махачкалы Айшат Алдухова.

В Дагестане идет эвакуация. Сотни жителей вынуждены были покинуть свои дома. Для пострадавших оборудованы пункты временного размещения — в гостиницах.

«Мы благодарны. Нас накормили, напоили и спать уложили», — заметила пострадавшая Гульбахар Абакарова.

Только в этой гостинице десятки пострадавших. Они ждут, пока из их домов откачают воду.

«Размещены 47 человек, из них 19 детей. Сколько потребуется, они могут здесь проживать», — рассказал начальник управления ГО и ЧС города Махачкалы Рабадан Магомедов.

В Хасавюртовском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под воду ушли три больших села.

«Из зоны потопления вывели почти 1100 человек. Потопленных домов примерно 500», — говорит врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев.

Затоплены электрические подстанции — около полумиллиона жителей остались без электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению сетей. Уже ремонтируют и железнодорожные пути, которые подмыло водой. Какие-то улицы уже высохли. Вчера здесь воды было сантиметров 40. Сегодня лишь небольшие лужи и вот такие разломы. Это последствия удара стихии. Дорога разрушена.

Жители пытаются помочь друг другу. А кто-то даже рискует жизнью, чтобы спасти животных. Разрушены мосты, автомобильные и железнодорожные. Власти начали раздачу питьевой воды и продуктов питания и обеспечили ночлегом всех, кто остался без крова. Сейчас уровень воды начал спадать. Предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры и домов.

