Названа безопасная норма потребления кулича на Пасху

Резкое введение в рацион продукта может нарушить метаболические процессы.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Таранова: безопасная норма потребления кулича на Пасху — 150-200 граммов
Заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «Росбиотех» Елена Таранова в беседе с ТАСС сообщила, что оптимальная норма потребления кулича на Пасху — 100–150 граммов в день. Есть кулич рекомендуется вместе с основным приемом пищи в первой половине дня.
Таранова объяснила, что резкое введение в рацион продуктов с высоким содержанием сахара и жиров после периода ограничений может нарушить метаболические процессы. Поэтому важно придерживаться нормы.
Классический кулич содержит значительное количество сахара, жиров и рафинированной муки, что делает его высококалорийным продуктом. Однако Таранова отметила, что отход от традиционного рецепта может снизить калорийность пасхального десерта. Кулич не относится к диетическим продуктам, но его можно сделать более сбалансированным, если изменить рецептуру.
Ранее производители яиц и торговые сети получили напоминание: Пасха — не причина для повышения цен. С таким предупреждением в преддверии праздника выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). С начала года цены на яйца уже выросли на 16,5%, а весной они обычно поднимаются. Сейчас дефицита нет, поэтому ФАС будет внимательно следить за рынком и принимать меры при нарушениях.
