Подкаминская снова развелась, Невская стала мамой, а Киркорова оштрафовали: главные новости шоу-бизнеса

Неделя с 30 марта по 5 апреля выдалась богатой на скандалы. Певица Линда осыпала бывшего продюсера Максима Фадеева обвинениями, Елена Подкаминская снова развелась, Анна Невская стала мамой в 49 лет, а на рэпера Басту подали в суд и потребовали 20 миллионов! Звездам некогда скучать, а некоторым даже заниматься творчеством — слишком уж богатая у них личная жизнь! Драмы, интриги и неожиданные признания — 5-tv.ru в курсе всех новостей.

Деньги решают: Катя Гордон и Лера Кудрявцева больше не подруги

Лера Кудрявцева. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущая Лера Кудрявцева и звездный юрист Екатерина Гордон разругались в дым и прекратили общаться — а ведь раньше были не разлей вода! Что могло рассорить блондинок, которые еще недавно признавались друг другу в вечной любви и верности? Конечно, деньги. Об этом Гордон рассказала продюсеру Георгию Иващенко.

По словам юриста, камнем преткновения стало совместное творчество и, соответственно, заработки — подружки пели в дуэте «Зависть», но он распался после того, как продюсер Таня Тур подняла вопрос об авторских правах. Кудрявцева поделить все поровну, но Гордон не согласилась. Годами, заявила Екатерина, они с приятельницей «жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали», а теперь она отписала телеведущей 50% всех аранжировок.

Гордон признала, что она вспыльчива, а потому в ссоре не выбирает выражений и может «послать любого». Кудрявцеву она назвала отличным человеком, который, увы, как друг ее больше не устраивает.

Пасынок Стаса Намина получил приговор за двойное убийство

Роман Ткаченко. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Знаменитый рок-музыкант и продюсер Стас Намин потерял сына Артема Микояна и тещу Прасковью Ткаченко 19 октября 2023 года. Убийцей оказался его пасынок Роман Ткаченко. После расправы над бабушкой и братом он заявил, что страдает раздвоением личности, а преступление совершило альтер-эго по имени Зера. Продюсера признали потерпевшим в октябре 2025 года, хотя изначально он проходил по делу как свидетель. Намин отказался участвовать в прениях, публично назвал Ткаченко отморозком, с которым не общался много лет из-за его образа жизни.

Роман Ткаченко изрезал ножом своих родных, после чего сам вызвал полицию. Причиной назвал конфликт из-за продажи дома. Суд поместил фигуранта под стражу, после чего его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе. Прокурор запрашивал 20 лет колонии. Гособвинение сочло надуманной версию об убийстве в состоянии аффекта, а по результатам экспертиз было установлено, что на момент нападения на близких Ткаченко не страдал психическими расстройствами. Пасынка Намина приговорили к 18 годам заключения.

Россиянка требует от Басты признания родства, трудоустройства и 20 миллионов рублей

Рэпер Баста. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) защищается от серьезных претензий со стороны настойчивой дамы. Она уверена, что приходится артисту родней, но, видимо, исполнитель с этим не согласен. Женщина обратилась в московский суд с требованием доказать родство и взыскать со звезды 20 миллионов рублей. По данным источника 5-tv.ru, в такую сумму она оценила моральный ущерб.

А ведь у россиянки есть серьезное доказательство кровной связи с Бастой! Это родинки под глазами. Помимо этого веского аргумента у женщины есть дополнительное требование — ее должны трудоустроить в компанию, соучредителем которой является рэпер. Дама уже три раза подавала подобные иски, но их возвращали — дважды из-за невыполнения указаний судьи и дважды потому, что подобное дело уже находилось на рассмотрении.

Путин присвоил почетные звания и награды Вдовиченкову и Гусевой

Владимир Вдовиченков. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных званий и вручении государственных наград — в список попали артисты, главы регионов и герой Великой Отечественной войны. Актеры Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков теперь народные артисты РФ, глава государства отметил их заслуги в развитии кинематографа, театрального и музыкального искусства. Актер Никита Высоцкий получил звание заслуженного работника культуры России.

За вклад в социально-экономическое развитие территорий и многолетний труд орден Александра Невского получил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, орден Дружбы вручили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и мэру города Грозного Хас-Магомеду Кадырову. Советскому летчику Николаю Терехину присвоено звание Героя России посмертно.

Суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 95 тысяч рублей за оскорбительную песню

Рэпер Ганвест. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 95 тысяч рублей рэперу Руслану Гоминову, выступающему под псевдонимом Ганвест. В его песне «Вика любит ПЭПЭ» обнаружились признаки оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, некоторые выражения были расценены как нарушающие принятые моральные нормы.

Впрочем, это не первое административное дело против Ганвеста. В феврале 2026 года он уже попадал в поле зрения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Было возбуждено дело по факту возможной пропаганды наркотических веществ в нескольких композициях артиста, назначены экспертизы. По завершении производства может последовать дополнительное наказание.

Рэпера Ганвеста знают куда хуже и меньше по его песням, чем по фирменным фразочкам. Выражения, которые нарочито часто использует в речи исполнитель, стали мемом и завирусились в сети. Стоило несколько раз произнести их в публичном пространстве, как число соответствующих публикаций выросло более чем в 20 раз, а вовлеченность аудитории достигла десятков миллионов реакций.

Актриса Анна Невская родила первенца в 49 лет

Анна Невская. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезде российских фильмов и сериалов Анне Невской 49 лет, ее супругу Дмитрию Клепацкому 54 года, и 18 марта они стали родителями. Для обоих малыш Даниил стал первым ребенком. О долгожданном пополнении в семье Невская рассказала в социальных сетях. По словам артистки, мальчик появился на свет раньше положенного срока, весил 2,9 килограмма, а рост его составил 52 сантиметра.

Актриса до сих пор не верит своему счастью, однако ей уже приходится обороняться от общественного мнения. Позднее материнство звезды активно критикуют ее подписчики, а в ответ получают лишь призывы к толерантности и позволению ей самостоятельно решать, в каком возрасте рожать детей. Кроме того, зрелость она считает плюсом, ведь к это признак осознанного выбора в пользу родительства.

Невская и Клепацкий познакомились в 2010 году на съемках сериала «Джокер», а в 2013-м поженились. Имя сыну они выбрали заранее и без разногласий. Сейчас, по словам актрисы, она старается не обращать внимание на обсуждения, а вместо этого наслаждается каждым моментом рядом с малышом, ведь о его появлении они с супругом мечтали много лет.

Подарок от старшего сына: у Михаила Боярского родился седьмой внук

Михаил Боярский. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В семье народного артиста РСФСР Михаила Боярского большой праздник — у них тоже пополнение. Седьмого по счету внука актеру подарил старший сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. Об этом журналистам рассказала его мама, народная артистка России Лариса Луппиан. Однако в подробности прессу знаменитая семья не посвятила. По словам Луппиан, в последнее время они предпочитают вести закрытый образ жизни и не допускать массы к личному и сокровенному.

В конце 2024 года стало известно о тайном разводе Сергея Боярского с женой Екатериной после 25 лет брака. От первой супруги у депутата две дочери — 27-летняя Екатерина и 18-летняя Александра. К моменту, когда расставание с благоверной уже не было секретом, как выяснилось, Сергей Михайлович успел жениться снова и обзавестись детьми — сыновьями Сергеем и Михаилом. Имя пятого ребенка пока держится в тайне. У Боярского есть Елизавета Боярская, заслуженная артистка РФ. От брака с коллегой Максимом Матвеевым у нее двое сыновей — Андрей и Григорий.

Джиган и Оксана Самойлова завершили бракоразводный процесс и поделили имущество

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Рэпер Джиган (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) и блогер Оксана Самойлова официально развелись и достигли соглашения по разделу имущества. По словам представителя исполнителя, звездного адвоката Сергея Жорина, удалось уладить все разногласия без затяжного судебного разбирательства. Однако его клиент теперь находится «в уязвимом состоянии».

Джиган получил загородный дом и одну квартиру, часть дома в денежном эквиваленте ниже рыночной цены он передал Оксане. Самойловой отошли две квартиры, кроме того, бывшие супруги урегулировали вопросы, связанные с другими активами.

Как рассказал адвокат блогера Олег Тонаканян, ее ферма не была включена в список имущества в рамках мирного соглашения. Вопрос о том, с кем будут проживать четверо детей экс-супругов, также не был спорным, они, судя по всему, останутся с матерью. В браке у знаменитостей родились три дочери — Ариела, Лея, Майя — и сын Давид.

Елена Подкаминская развелась со вторым супругом по его инициативе

Елена Подкаминская. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Брак актрисы Елены Подкаминской и руководителя строительной фирмы Дениса Гущина продлился девять лет, развод был оформлен 27 марта 2026 года. На заседании присутствовали только представители интересов бывших супругов, рассмотрение дела велось в закрытом формате. Причины очевидны — артистка не хотела огласки и негативного влияния сплетен на детей. Заявление на развод подал Гущин в декабре 2025-го.

Актриса и предприниматель познакомились благодаря ремонту. Подкаминской порекомендовали строительную фирму Гущина. В 2017 году у них родилась дочь Ева, в 2020-м — сын Александр. Для обоих это был второй брак. От первого мужа Александра Пляцевого у звезды есть дочь Полина.

Филиппа Киркоров оштрафовали за курение в аэропорту Барнаула

Филипп Киркоров. Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Народный артист РФ Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию во время гастролей на Алтае в конце марта. По прилете в воздушную гавань Барнаула он был замечен с сигаретой, видеодоказательства предоставил проворный местный житель — ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и Telegram-каналам.

Как рассказала пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, он просто устал и закурил на фоне стресса из-за джетлага, а потом почему-то опровергла это заявление. Позже Киркоров, по ее же словам, благоразумно оплатил штраф и продолжил «жить по закону».

Но если Филипп Бедросович вновь нарушит запрет на курение в общественных местах, его наказание ужесточится — штраф вырастет. Это административное правонарушение, лучшим исходом которого может быть раскаяние и предупреждение. Если же Киркоров оплатил штраф, в следующий раз просто пальчиком ему никто не погрозит, и придется отвечать рублем.

Линда разоткровенничалась в интервью Собчак и рассказала о разрыве с Фадеевым

Певица Линда. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) в интервью журналистке Ксении Собчак раскрыла детали конфликта с экс-продюсером Максимом Фадеевым. Бывшие коллеги прекратили сотрудничество в конце 1990-х, вместе они записали дебютный альбом Линды «Песни тибетских лам» (1994), а также альбомы «Ворона» (1996) и «Плацента» (1999).

Линда призналась, что во время сотрудничества с Фадеевым была готова «любому «глотку за него порвать», и он это знал, а потому нередко прибегал к манипуляциям. В результате артистка часто чувствовала себя виноватой и извинялась. Певица призналась, что когда ею заинтересовался музыкальный лейбл из Нью-Йорка, и работу предложили только ей, без Фадеева, разгорелся конфликт. Гейман снова пришлось просить прощения и отказываться от контракта.

Следующий скандал стал фатальным. Продюсер, по словам Линды, пожаловался на проблемы со здоровьем. Потом он поговорил с ее отцом, который финансировал творческий проект, и заявил, что певица его домогалась. Мол, влюбилась по уши, прохода не дает, пора расставаться. На деле, считает артистка, из-за кризиса 1998 года папе стало трудно вкладывать деньги в ее музыку. Фадееву это не понравилось, и он, как говорится, укатил в закат.

Еще хуже, заявила Линда, было то, что после разрыва с Фадеевым она столкнулась с негласным ограничением доступа к медиа. Ее все реже приглашали на телевидение, а песни исчезали из эфиров. Звезда уверена, что на ситуацию повлиял бывший продюсер.

Сын Бари Алибасова судится с пенсионеркой за квартиру по «схеме Долиной»

Бари Алибасов-младший. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бари Алибасов-младший с 2024 года разбирается с этой проблемой. Примерно в то же время был запущен конфикт народной артистки РФ Ларисы Долиной и Полины Лурье. Недавно суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу пенсионерке, которая продала Алибасову квартиру. Сын продюсера купил недвижимость в центре Нижнего Новгорода, оформив доверенность на директора местного риелторского агентства. Женщина утверждала, что продает жилье ради переезда к возлюбленному за границу.

Увы, после сделки она отправилась прямиком в полицию и заявила, что стала жертвой мошенников. Квартиру арестовали, и началось следствие. Аннулировать договор через суд пенсионерке не удалось, но ее защита не сдалась и пошла в апелляцию. В данный момент процесс приостановлен из-за ожидания медицинского заключения. Алибасов-младший полагает, что напал на злоумышленницу, которая, возможно, сама участвовала в сомнительных схемах, а теперь пытается вернуть проданное жилье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.