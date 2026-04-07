Уже не такая жадная: почему дочь Виктории Бони избегала дней рождения в детстве

Телеведущая Виктория Боня: дочь не хотела отдавать купленные подарки именинникам

Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина в детстве избегала походов на дни рождения, потому что не хотела расставаться с подарками, которые покупала для друзей. Об этом звездная мама рассказала подписчикам в соцсети за разговором с дочерью.

«А чего ты грустненькая? Давай напомним такой смешной момент, когда в детстве тебя приглашали твои подружки на день рождения, и мы шли покупать подарки с тобой. Ты помнишь?» — начала Боня.

Анджелина подтвердила, что ей действительно хотелось оставить подарки себе.

«Я каждый раз хотела себе подарок. Да», — отметила ее дочь.

По словам телеведущей, девочка нередко отказывалась идти на праздник, потому что не хотела дарить купленное.

«И ты не шла на день рождения, потому что тебе было жалко дарить подарок?» — спросила Боня.

Анджелина согласилась и пояснила причину: «Жалко, потому что я тоже хочу подарок». Боня добавила, что пыталась решить ситуацию, покупая одинаковые вещи и для дочери, и для именинников, но это не всегда помогало.

Она также вспомнила случай с подарком от бабушки — пеналом, который дочь настолько берегла, что не хотела им пользоваться.

«Мне жалко им пользоваться», — говорила тогда девочка.

В итоге родственники купили второй такой же предмет, чтобы Анджелина могла начать им пользоваться.

Теперь же, по словам самой девушки, ее отношение к подаркам изменилось.

«Сейчас уже нормально. Да, каждый раз», — сказала она.

Анджелина родилась в 2012 году от отношений Виктории Бони с бизнесменом Алексом Смерфитом. Несмотря на публичность матери, девушка старается вести более сдержанный образ жизни и не стремится к излишнему вниманию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.