Израиль атаковал кладбище в ливанском Шамстаре во время похорон

Журналист Сахли: Израиль атаковал кладбищу в ливанском Шамстаре во время похорон

Израиль ударил по кладбищу в ливанской деревне Шамстар, в это время там проходила траурная церемония — похороны местного жителя. На месте происшествия побывал корреспондент телеканала Al Mayadeen Мохамад Сахли и показал последствия атаки. Журналист поделился этими тяжелыми кадрами с 5-tv.ru.

Как рассказал Сахли, удар пришелся по скоплению молящихся людей в тот момент, когда они готовились к погребению умершего. Кроме того, по словам корреспондента, Тель-Авив атаковал населенные пункты Карак и Сахмар, расположенные в центральной и западной части долины Бекаа.

«По предварительным оценкам, речь идет, как минимум, о десяти погибших и примерно 18 раненых. У людей зафиксированы травмы различной степени тяжести, однако это, безусловно, не окончательное число», — сказал Сахли.

США, Израиль и Иран заключили временное перемирие и приняли режим прекращения огня. Ожидается, что за две недели, таков установленный срок, стороны конфликта придут к мирному договору. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что трехстороннее соглашение не распространяется на Ливан и движение «Хезболла».

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с последствиями атак на Ливан. Стоит подчеркнуть, что удары со стороны Тель-Авива накануне прогремели и в районе нефтеперерабатывающего завода на юге Ирана. От ответных действий пострадали нефтепровод в Саудовской Аравии, а также нефтяные объекты в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.