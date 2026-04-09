Бейрут под обстрелом: шокирующие кадры последствий ударов Израиля по Ливану

Эфирная новость 47 0

Ранее стало известно о 250 погибших и 700 пострадавших местных жителях.

Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Израиль снова атаковал столицу Ливана

Кадры, которые сегодня были сделаны в Ливане, наверное, точнее всего отражают суть перемирия, которое якобы заключено между Ираном и США. Да, официально, всякие атаки прекращены. Но сначала Израиль показывает, что есть исключения, потом взрывы гремят около нефтеперерабатывающего завода на юге Ирана, в ответ атакован нефтепровод в Саудовской Аравии, под ударами — нефтяные объекты в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Слишком коротким и малозаметным оказалось это перемирие.

Не случайно постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что наша страна обеспокоена ударами по критической инфраструктуре Ливана. Уже к середине дня становится известно о том, что погибли около 250 человек и еще более 700 ранены. Что происходило в этот момент в Бейруте — покажет корреспондент телеканала Al Mayadeen Салли Бу Мерхи.

Серия мощных взрывов прогремела в результате варварской израильской воздушной атаки сразу по нескольким районам Бейрута. Атака началась, когда горожане выходили с работы, а их дети — из школ.

«Мы говорим о настоящих массовых убийствах. Бейрут славится своими узкими улочками с плотно прилегающими жилыми зданиями и огромной плотностью населения», — говорит журналист.

Сотрудники гражданской обороны сейчас разбирают завалы на местах. Скорые помощи не могут добраться до раненных из-за руин жилых домов. В больницах нехватает донорской крови.

«Мы можем видеть, что сделала всего одна атака только в этом районе», — резюмирует Салли Бу Мерхи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

