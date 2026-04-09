Бейрут под обстрелом: шокирующие кадры последствий ударов Израиля по Ливану
Ранее стало известно о 250 погибших и 700 пострадавших местных жителях.
Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani; 5-tv.ru
Израиль снова атаковал столицу Ливана
Кадры, которые сегодня были сделаны в Ливане, наверное, точнее всего отражают суть перемирия, которое якобы заключено между Ираном и США. Да, официально, всякие атаки прекращены. Но сначала Израиль показывает, что есть исключения, потом взрывы гремят около нефтеперерабатывающего завода на юге Ирана, в ответ атакован нефтепровод в Саудовской Аравии, под ударами — нефтяные объекты в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. Слишком коротким и малозаметным оказалось это перемирие.
Не случайно постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что наша страна обеспокоена ударами по критической инфраструктуре Ливана. Уже к середине дня становится известно о том, что погибли около 250 человек и еще более 700 ранены. Что происходило в этот момент в Бейруте — покажет корреспондент телеканала Al Mayadeen Салли Бу Мерхи.
Серия мощных взрывов прогремела в результате варварской израильской воздушной атаки сразу по нескольким районам Бейрута. Атака началась, когда горожане выходили с работы, а их дети — из школ.
«Мы говорим о настоящих массовых убийствах. Бейрут славится своими узкими улочками с плотно прилегающими жилыми зданиями и огромной плотностью населения», — говорит журналист.
Сотрудники гражданской обороны сейчас разбирают завалы на местах. Скорые помощи не могут добраться до раненных из-за руин жилых домов. В больницах нехватает донорской крови.
«Мы можем видеть, что сделала всего одна атака только в этом районе», — резюмирует Салли Бу Мерхи.
