Нетаньяху заявил о нераспространении перемирия с Ираном на Ливан

Нетаньяху: перемирие с Ираном не распространяется на Ливан и «Хезболлу»

Соглашение о перемирии и прекращении огня между Израилем, США и Ираном не распространяется на Ливан и движение «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, израильская армия продолжит наносить удары по позициям шиитской организации.

«Прекращение огня с Ираном не будет включать «Хезболлу». Мы продолжаем наносить удары по «Хезболле», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Нетаньяху уточнил, что удары Армии обороны Израиля наносятся по объектам «Хезболлы», «в которых, по их мнению, они были в безопасности».

Тем временем Израиль 8 апреля нанес новые удары по территории Ливана. По данным местного Минздрава, в результате атак погибли и пострадали сотни человек. Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила о массированной бомбардировке Бейрута.

Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающегося противостояния Израиля и «Хезболлы».

