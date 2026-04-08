Нетаньяху заявил о нераспространении перемирия с Ираном на Ливан

|
Анастасия Федорова
Премьер-министр Израиля заявил, что боевые действия против шиитского движения продолжатся.

Почему Израиль наносит удары по Ливану во время перемирия

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Maayan Toaf/Israel Gpo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Нетаньяху: перемирие с Ираном не распространяется на Ливан и «Хезболлу»

Соглашение о перемирии и прекращении огня между Израилем, США и Ираном не распространяется на Ливан и движение «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, израильская армия продолжит наносить удары по позициям шиитской организации.

«Прекращение огня с Ираном не будет включать «Хезболлу». Мы продолжаем наносить удары по «Хезболле», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Нетаньяху уточнил, что удары Армии обороны Израиля наносятся по объектам «Хезболлы», «в которых, по их мнению, они были в безопасности».

Тем временем Израиль 8 апреля нанес новые удары по территории Ливана. По данным местного Минздрава, в результате атак погибли и пострадали сотни человек. Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила о массированной бомбардировке Бейрута.

Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающегося противостояния Израиля и «Хезболлы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.30
-0.45 91.56
0.53
