5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Афанасьева
В Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня
В преддверии Пасхи тысячи верующих прибыли в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы своими глазами увидеть одно из самых почитаемых христианских чудес — схождение Благодатного огня.
Начало схождения Благодатного огня запланировано на 13:00 по московскому времени.
Благодатный огонь — это священное пламя, возникающее ежегодно в Великую субботу перед Пасхой в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Этот храм является местом погребения Иисуса Христа и содержит несколько значимых христианских реликвий: Гроб Господень, Камень помазания, где тело Спасителя, по преданию, готовили к погребению, и самый большой в мире фрагмент Животворящего креста.
Для православных верующих Благодатный огонь олицетворяет воскрешение Христа, победу жизни над смертью и истины над обманом. Существует убеждение, что если огонь не сойдет в определенный момент, это будет предзнаменованием конца света. Однако за всю историю таких случаев не зафиксировано.
Благодатный огонь нисходит внутри каменного строения в центральной части храма Воскресения Христова. Там появляется огненный столб, от которого зажигают свечи и лампады.
