Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Он подчеркнул огромную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении исторического наследия, укреплении семьи и воспитании молодежи.

Как Владимир Путин поздравляет с Пасхой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Пасха 2026

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что этот день наполняет сердца миллионов людей радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, а также объединяет граждан вокруг вековых традиций, духовных и нравственных ценностей и идеалов.

Российский лидер также высоко оценил роль Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий в сохранении исторического и культурного наследия, укрепления института семьи и воспитании будущих поколений.

Кроме того, глава государства отметил важность деятельности религиозных организаций. По его словам, они проводят большую работу по взаимодействую с органами власти, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, помогают участникам СВО и их семьям.

«Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — добавил он.

В заключение Путин пожелал всем россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Ранее президент прибыл в Храм Христа Спасителя для участия в пасхальной службе. Вместе с ним в главном кафедральном соборе находится мэр Москвы Сергей Собянин.

Пасха 2026
12 апр
В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя
12 апр
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Святой Пасхи
12 апр
Путин приехал в Храм Христа Спасителя в Москве на пасхальную службу
11 апр
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
11 апр
Пасхальная традиция: SНАМАN и Екатерина Мизулина освятили куличи
11 апр
Тысячи прихожан в Иерусалиме зажгли свечи во время схождения Благодатного огня
11 апр
Самолет российской делегации с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
11 апр
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
11 апр
Российская делегация прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем
11 апр
Поклониться Христу во гробе: традиции Великой субботы
Последние новости

1:35
Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики
1:19
Путешественник Федор Конюхов: в Антарктиде появится новая полярная станция
1:00
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
0:43
В Москве начался крестный ход возле Храма Христа Спасителя
0:27
Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
0:15
На Кубани за четыре года открылось свыше двух тысяч IT- предприятий

Сейчас читают

Тысячи прихожан в Иерусалиме зажгли свечи во время схождения Благодатного огня
Пять месяцев за один: как устроена пенсия космонавтов в России
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео