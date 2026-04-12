Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Он подчеркнул огромную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении исторического наследия, укреплении семьи и воспитании молодежи.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что этот день наполняет сердца миллионов людей радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, а также объединяет граждан вокруг вековых традиций, духовных и нравственных ценностей и идеалов.
Российский лидер также высоко оценил роль Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий в сохранении исторического и культурного наследия, укрепления института семьи и воспитании будущих поколений.
Кроме того, глава государства отметил важность деятельности религиозных организаций. По его словам, они проводят большую работу по взаимодействую с органами власти, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, помогают участникам СВО и их семьям.
«Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — добавил он.
В заключение Путин пожелал всем россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Ранее президент прибыл в Храм Христа Спасителя для участия в пасхальной службе. Вместе с ним в главном кафедральном соборе находится мэр Москвы Сергей Собянин.
