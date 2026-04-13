Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин спокойно отреагировал на вынесенный приговор
Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей за границу по поддельным документам.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина к семи годам лишения свободы. Блогер отнесся к приговору спокойно и ответил, что приговор ему понятен. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Мужчину признали виновным в организации незаконного вывода крупной суммы денег за рубеж. По версии следствия, Чекалин использовал поддельные документы, чтобы перевести в Объединенные Арабские Эмираты более 250 миллионов рублей.
Приговор был оглашен 13 апреля. Как передает корреспондент, Чекалин выслушал решение суда спокойно. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда. На вопрос, понятен ли ему приговор, мужчина ответил утвердительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
81%
Нашли ошибку?