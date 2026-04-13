«Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина

|
Светлана Стофорандова Журналист

Юрист в ближайшее время напишет обращение к президенту, чтобы помочь блогеру.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости; Telegram/Гордон Екатерина/Gordonekaterina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Екатерина Гордон станет общественным защитником Артема Чекалина

Звездный юрист Екатерина Гордон готова выступить общественным защитником блогера Артема Чекалина, осужденного на семь лет за незаконный вывод денег за рубеж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«У меня ничего, кроме омерзения, нет к тем, кто принял такое решение», — заявила защитница со слезами на глазах.

По словам Гордона, мужчина обратился к ней с просьбой о помощи еще до оглашения вердикта. И теперь юрист готова составить обращение к президенту России Владимиру Путину, призвав всех неравнодушных подписать его.

Екатерина считает, что Чекалин перешел кому-то дорогу, и все случившееся — просто месть. Кроме того, юрист подчеркнула, что осужденный сотрудничали со следствием.

«Все происходящее не про закон, а про месть. Точка», — подчеркнула Гордон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одной обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ была бывшая супруга Артема Чекалина, Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.). Однако производство в отношении нее приостановлено из-за состояния здоровья блогера. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии, и с нее сняли меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
0:04
Сделавшую кальян из куличка девушку задержали в Москве
23:51
Спасенная из-под снежных завалов женщина из Дагестана скончалась
23:35
«Проснулась сексуальной»: Лорен Санчес раскрыла секреты счастливого брака
23:26
«Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина
22:55
«Трясло сильно»: джазовую певицу ударило током во время репетиции в Москве

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Папа за решеткой, мама тяжело больна: какая судьба ждет детей Чекалиных
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
Тед Банди снова в деле: ДНК-экспертиза раскрыла убийство спустя 50 лет

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео