«Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина

Юрист в ближайшее время напишет обращение к президенту, чтобы помочь блогеру.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости; Telegram/Гордон Екатерина/Gordonekaterina
Екатерина Гордон станет общественным защитником Артема Чекалина
Звездный юрист Екатерина Гордон готова выступить общественным защитником блогера Артема Чекалина, осужденного на семь лет за незаконный вывод денег за рубеж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«У меня ничего, кроме омерзения, нет к тем, кто принял такое решение», — заявила защитница со слезами на глазах.
По словам Гордона, мужчина обратился к ней с просьбой о помощи еще до оглашения вердикта. И теперь юрист готова составить обращение к президенту России Владимиру Путину, призвав всех неравнодушных подписать его.
Екатерина считает, что Чекалин перешел кому-то дорогу, и все случившееся — просто месть. Кроме того, юрист подчеркнула, что осужденный сотрудничали со следствием.
«Все происходящее не про закон, а про месть. Точка», — подчеркнула Гордон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одной обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ была бывшая супруга Артема Чекалина, Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.). Однако производство в отношении нее приостановлено из-за состояния здоровья блогера. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии, и с нее сняли меру пресечения в виде домашнего ареста.
