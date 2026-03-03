Переезд чата: мошенники используют новую схему кражи аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники используют новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники стали применять схему хищения аккаунтов в мессенджере Telegram. Пользователям предлагают провести «переезд чата». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как работает новая схема

«Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram под предлогом „переезда чата“ продолжаются», — говорится в сообщении.

Злоумышленники рассылают сообщения о якобы утрате администратором доступа к чату и необходимости перейти в новую группу. Для подключения пользователям предлагают подтвердить, что они не являются роботом, нажав соответствующую кнопку.

После этого жертве предлагают ввести пятизначный код — фактически код доступа к личной странице в мессенджере. Передача таких данных позволяет третьим лицам получить контроль над аккаунтом.

Схема активно используется в крупных чатах — домовых, университетских, рабочих, где состоят десятки или даже сотни участников.

Псевдоофициальное сообщение о «переезде» на новую площадку из-за «замедления работы» выглядит убедительно для многих пользователей.

Другие популярные схемы

На фоне замедления работы мессенджера мошенники предлагают «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку». Ссылки на скачивание таких «специальных программ» распространяются через мессенджеры, электронную почту и комментарии под новостями.

После установки вредоносная программа может получить доступ к переписке, банковским приложениям и кодам подтверждения.

Кроме этого, «Лаборатория Касперского» обнаружила схему, реализуемую через встроенные в Telegram мини-приложения. В групповых чатах публикуется сообщение об утрате доступа администратором со ссылкой.

При переходе открывается приложение, запрашивающее пятизначный код для добавления нового устройства к аккаунту. Сложность выявления атаки в том, что она происходит исключительно внутри Telegram.

Также мошенники создают общие чаты от имени коллектива с поздравлениями к праздникам (23 февраля, 8 марта). В чате публикуются пожелания и ссылка якобы на корпоративный ресурс для получения подарка.

За ссылкой может скрываться вредоносный файл или фишинговая страница для кражи учетных данных от корпоративных VPN и почты.

Рекомендации специалистов

В МВД и эксперты по кибербезопасности призывают:

никому не сообщать коды подтверждения из SMS или сообщений;

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых или коллег — их аккаунты могли взломать;

включить двухфакторную аутентификацию и облачный пароль в настройках;

если сомневаетесь, свяжитесь с отправителем по альтернативному каналу связи;

при вводе кода в подозрительном боте срочно завершить все другие сессии в «Настройках» — «Конфиденциальность» — «Активные сессии».

