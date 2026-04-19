Фицо планирует посетить торжества по случаю Дня Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 Мая. Он намерен принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы», — рассказал изданию вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

По его словам, он тоже планирует приехать в Москву.

В 2025 году Роберт Фицо уже посещал Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Он присутствовал на параде на Красной площади в Москве. Кроме него, тогда там были и многие другие зарубежные политики. В их числе президенты КНР, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в 2026 году в регионах России пройдет «Бессмертный полк». Ежегодное шествие будет как офлайн, так и онлайн. Итоговое решение о формате проведения будет прининять с учетом обстановки в том или ином регионе.

